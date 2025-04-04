Στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, γιος του και κόρη του έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα τα ξημερώματα στη Σαΐντα, μεγαλούπολη του νότιου Λιβάνου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή.

Ο βομβαρδισμός έβαλε στο στόχαστρο τον άνδρα και τα δυο παιδιά του, που ήταν ενήλικα, διευκρίνισε η πηγή αυτή, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε από την πλευρά του ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα «εχθρικού» drone σε συνοικία της πόλης, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολάχ που εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

