Ντόναλντ Τραμπ: Μόνο η αρχή οι πρώτες καρατομήσεις στην Ουάσιγκτον

Ο Λευκός Οίκος απέλυσε την Πέμπτη τουλάχιστον πέντε υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας (NSC), μια ημέρα αφότου η ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ επισκέφθηκε το Οβάλ Γραφείο και προέτρεψε τον πρόεδρ των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απομακρύνει ορισμένα άτομα που λόγω των απόψεών τους θεωρούσε “ανεπαρκώς αφοσιωμένους”.

Οι απολύσεις, που σημειώθηκαν μόλις δύο μήνες μετά την επιστροφή του Τραμπ στην Ουάσιγκτον, σηματοδοτούν τις πρώτες μεγάλες καρατομήσεις Ρεπουμπλικανών αξιωματούχων στην εκκολαπτόμενη δεύτερη θητεία του, και άτομα με γνώση των γεγονότων που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να έχουν συνέχεια.

Φαίνεται ότι οι εκκαθαρίσεις της Πέμπτης στόχευσαν προσωπικό που δεν “επεδείκνυε ζέση” στην προώθηση των στόχων του Τραμπ, είτε επειδή εργάζονταν προηγουμένως σε οργανισμούς που περιλάμβαναν πρώην αξιωματούχους που υπηρέτησαν σε δημοκρατικές κυβερνήσεις, είτε επειδή θεωρούνταν ύποπτοι ως ''νεοσυντηρητικοί'' των οποίων η κοσμοθεωρία ευθυγραμμίζεται περισσότερο με τους προπάτορες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, παρά με την ατζέντα του Τραμπ “Πρώτα η Αμερική”.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους που ταξίδευαν μαζί του στο Air Force One ότι: ''Πάντα θα απομακρύνουμε ανθρώπους - ανθρώπους που δεν μας αρέσουν, ή άτομα που μας εκμεταλλεύονται ή άτομα που μπορεί να είναι αφοσιωμένοι σε κάποιον άλλο”.

Αποκάλεσε τη Λούμερ “μεγάλη πατριώτισσα” που κάνει συστάσεις για ανθρώπους και “μερικές φορές ακούω αυτές τις συστάσεις”, αλλά αρνήθηκε ότι είχε ανάμειξη στις απολύσεις του NSC.

Λόρα Λούμερ

Η Λούμερ, μια ακροδεξιά ακτιβίστρια και influencer στην οποία τείνει ευήκοα ώτα ο προέδρος, κάνει συχνά εμπρηστικά σχόλια κατά του Ισλάμ και κατά των μεταναστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και συνωμοτικές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης ότι ''η 11η Σεπτεμβρίου ήταν μια 'δουλειά' που έγινε εκ των έσω!''.



Κατά τη διάρκεια του περσινού προεδρικού ντιμπέιτ, είπε στο X ότι αν κερδίσει η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις ''ο Λευκός Οίκος θα μυρίζει κάρυ και οι συνομιλίες του Λευκού Οίκου θα διευκολύνονται μέσω τηλεφωνικών κέντρων'' - μια αναφορά στην ινδική καταγωγή της Χάρις.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Τραμπ, η Λούμερ εξέτασε μια λίστα με έως και 10 ονόματα αξιωματούχων του NSC που πίστευε ότι έπρεπε να απολυθούν, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικλ Γουόλτς ήταν στη σύσκεψη και προσπάθησε να υπερασπιστεί το προσωπικό του καθώς η Λούμερ έκανε εκτεταμένη επίθεση σε κάθε έναν από αυτούς, είπαν οι πηγές.

Η Λούμερ έχει διεξαγάγει μια δημόσια και ιδιωτική εκστρατεία εναντίον αρκετών βοηθών του Γουόλτς που πέρασαν από τις διαδικασίες πρόσληψης του Λευκού Οίκου με αυτό που η ίδια χαρακτήρισε σε αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως μια “ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ”, μια αιχμή για την κρίση του Γουόλτς.

“Ο POTUS (πρόεδρος των ΗΠΑ) συνεχίζει να υπονομεύεται και να τίθεται σε κίνδυνο λόγω της έλλειψης ελέγχου στην κυβέρνησή του” υποστήριξε η Λούμερ σε ανάρτηση στο X.



Κατηγόρησε τον ανώτερο διευθυντή του Γουόλτς για την Ασία, Άιβαν Κανάπαθι, για έλλειψη αφοσίωσης λόγω της προηγούμενης απασχόλησης του στην εταιρεία συμβούλων Beacon Global Strategies μαζί με επικριτές του Τραμπ. Άσκησε επίσης κριτική στον αναπληρωτή του Γουόλτς, Άλεξ Γουόνγκ, επειδή η σύζυγός του εργαζόταν στο υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν.



Η Λούμερ δήλωσε ότι έχει κάνει εδώ και καιρό έρευνες με δική της πρωτοβουλία και ότι “είναι πολύ χαρούμενη που είδε ότι υπάρχει μια γρήγορη απάντηση στην αναφορά μου”, συμπληρώνοντας με νόημα ότι “ελπίζω ότι αυτό θα εμπνεύσει τον Μάικλ Γουόλτς να τα πάει καλύτερα”.

Ερωτηθείσα αν πιστεύει ότι ο Γουόλτς πρέπει να απολυθεί, είπε: “Αυτή είναι η απόφαση του Προέδρου Τραμπ. Αλλά αν πρόκειται να έχει άλλη μια ευκαιρία και εάν ο Πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να πιστεύει σε αυτόν, ελπίζουμε ότι θα αρχίσει να παίρνει πιο σοβαρά τον έλεγχο [του προσωπικού]”.

Οι καρατομήσεις ακολουθούν το θόρυβο που ξέσπασε μετά την εσφαλμένη συμπερίληψη ενός δημοσιογράφου από τον Γουόλτς σε μια ομαδική συζήτηση στην εφαρμογή Signal που περιελάμβανε σχεδιασμούς υψηλού επιπέδου για στρατιωτικό χτύπημα στην Υεμένη. Επίσης, έχει χρησιμοποιήσει τον προσωπικό του λογαριασμό Gmail για να διεξάγει κυβερνητικές εργασίες ανέφερε η Washington Post, ενώ ένας άλλος ανώτερος συνεργάτης του συζήτησε απόρρητα θέματα μέσω του προσωπικού του λογαριασμό Gmail. Η ομάδα του Γουόλτς συντονίζει και άλλες δραστηριότητες εθνικής ασφάλειας στο Signal, ανέφερε το Politico αυτήν την εβδομάδα.



Περισσότερες απολύσεις φαίνεται να πλησιάζουν, είπαν αρκετές πηγές. «Οι άνθρωποι είναι απίστευτα ανήσυχοι», είπε ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα. Δεν ξέρουν τι να περιμένουν».

Σε χωριστό περιστατικό, δύο βοηθοί του NSC που εργάζονταν στην κυβέρνηση Μπάιντεν και εργάζονταν σε θέματα που σχετίζονται με τη Νότια Ασία απομακρύνθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Η Λούμερ είπε ότι ελπίζει να δει “πιο αυστηρό έλεγχο προσωπικού” στη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

“Εστιάζω”, είπε, ''στην τελειοποίηση της 'τέχνης' της αντιπολιτευτικής έρευνας και της συγκέντρωσης πληροφοριών για να κάνω ένα 'τεστ αφοσίωσης' και να θέσω πραγματικά πρότυπα, κάτι που πραγματικά δεν βλέπαμε πολύ στην πρώτη κυβέρνηση (Τραμπ), όπου άτομα που επέκριναν ανοιχτά τον πρόεδρο ή τον υπονόμευαν έπαιρναν συνεχώς θέσεις''.



Ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία απέλυσε μια σειρά από αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου ενός διευθυντή του FBI, σημαντικών συμβούλων του Λευκού Οίκου, ενός υπουργού Άμυνας και ενός υπουργού Εξωτερικών. Άλλοι παραιτήθηκαν δηλώνοντας αντίθετοι με τις πολιτικές και τους στόχους του.

Πηγή: The Washington Post

