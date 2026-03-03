Το Ισραήλ ξεκίνησε και χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο

Χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο ξεκίνησε ο ισραηλινός στρατός, παράλληλα με τη δραστηριότητα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) στο πλαίσιο της Επιχείρησης «Roaring Lion».

Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, οι IDF εξουσιοδοτήθηκαν «να προχωρήσουν και να καταλάβουν επιπλέον στρατηγικές περιοχές στον Λίβανο, προκειμένου να αποτραπούν πυρά κατά των ισραηλινών κοινοτήτων στα σύνορα».

«Οι IDF συνεχίζουν να επιχειρεί δυναμικά εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η τρομοκρατική οργάνωση πληρώνει -και θα συνεχίσει να πληρώνει- βαρύ τίμημα για τα πυρά της κατά του Ισραήλ».

Ο Κατς πρόσθεσε ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο «να υπερασπιστεί τις παραμεθόριες κοινότητες», σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «υποσχεθήκαμε ασφάλεια στις κοινότητες της Γαλιλαίας και αυτό ακριβώς θα προσφέρουμε».

Πηγή: skai.gr

