Το Ισραήλ κατέστρεψε δύο ιρανικά F-14 σε αεροπορική βάση στην Τεχεράνη

Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέστρεψε δύο ιρανικά μαχητικά F-14 σε αεροπορική βάση κοντά στην Τεχεράνη, ανακοίνωσε σήμερα ο ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, εκπρόσωπος Τύπου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF), δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα βίντεο από την στρατιωτική επιχείρηση.

Σε άλλο βίντεο καταγράφεται επιδρομή εναντίον ιρανικής μονάδας που φέρεται να ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε πλατφόρμες εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων στο δυτικό Ιράν.

חיל האוויר תקף והשמיד זוג מטוסי F14 איראניים בשדה תעופה בטהראן



תיעוד מיוחד: כלי טיס של חיל האוויר זיהה ותקף חוליית שיגור שנערכה לשגר כטב״מים לעבר מדינת ישראל



לצפייה בתיעודים >>👇https://t.co/X2csqrUOPy pic.twitter.com/acAuTLGNmB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 16, 2025

Εν τω μεταξύ, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πληροφορίες περί κατάρριψης ισραηλινού μαχητικού F-35. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Nour News, το ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε κοντά στην Ταμπρίζ. Εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων διέψευσε τον ισχυρισμό του Ιράν.

