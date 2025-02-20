Στο Ισραήλ έφτασαν οι σοροί των τεσσάρων ομήρων, 503 μέρες μετά την απαγωγή τους και τη μεταφορά τους στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς.

Τα μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης παρέδωσαν γύρω στις 9:30 (τοπική ώρα) στον Ερυθρό Σταυρό τις σορούς του βρέφους Κφιρ Μπίμπας, του 4χρονου αδερφού του Αριέλ, των δύο μικρότερων ομήρων της επίθεσης της 27ης Οκτωβρίου, της μητέρας τους Σίρι και του Οντέντ Λίφσιτς κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου μήνα.

Όπως σημειώνουν εκπρόσωποι του ισραηλινού στρατού, οι ισχυρισμοί των τρομοκρατών της Χαμάς για το πώς έχασαν τη ζωή τους οι όμηροι είναι αναληθείς και πως επίκειται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου τους.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι οι όμηροι σκοτώθηκαν στη διάρκεια ισραηλινού βομβαρδισμού, κάτι που οι IDF δεν επιβεβαιώνουν.

Πριν παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό, τα τέσσερα φέρετρα, καθένα από τα οποία έφερε τη φωτογραφία ενός ομήρου, είχαν τοποθετηθεί πάνω σε εξέδρα, ενώ ένοπλα μέλη της Χαμάς ήταν παραταγμένα δίπλα τους.

«Θα είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για το κράτος του Ισραήλ, μια ημέρα συντριβής, μια ημέρα πένθους», δήλωσε χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι σοροί των τεσσάρων ομήρων παραδόθηκαν από τη Χαμάς με αντάλλαγμα την απελευθέρωση, που αναμένεται το Σάββατο, Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς έχει ανακοινώσει ότι θα απελευθερώσει έξι ζωντανούς ομήρους το Σάββατο, διπλάσιος από τον αρχικά προγραμματισμένο αριθμό, κατονομάζοντας τους δύο που θα απελευθερωθούν.

Πρόκειται για τους Avera Mengistu και Hisham al-Sayed, οι οποίοι συνελήφθησαν το 2014 και το 2015 αντίστοιχα, αφού πέρασαν μόνοι τους στη Γάζα. Η ισραηλινή κυβέρνηση είπε ότι και οι δύο υπέφεραν από προβλήματα ψυχικής υγείας εκείνη την εποχή.

Οι οικογένειες πολλών ομήρων είπαν ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα είναι μεταξύ εκείνων που πρόκειται να απελευθερωθούν την ίδια μέρα.

Πρόκειται για τους Omer Shem Tov, 22, Eliya Cohen, 27 και Omer Wenkert, 23, που απήχθησαν από το Nova Festival στις 7 Οκτωβρίου 2023, και τον 40χρονο Tal Shoam που απήχθη από το Kibbutz Be'eri.

Η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες ενός πολέμου που κηρύχθηκε στη λωρίδα της Γάζας μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ενημερώθηκε για το θάνατο των δύο παιδιών της οικογένειας Μπίμπας και της μητέρας τους, καθώς και για το θάνατο ενός τέταρτου ομήρου, του Οντέντ Λίφσιτς, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες συνθήκες.

Η οικογένεια των δύο παιδιών, των Άριελ και Κφιρ Μπίμπας, που ήταν 4 ετών και 8,5 μηνών όταν είχαν απαχθεί, κάλεσε με χθεσινοβραδινή ανακοίνωσή της «να μην υπάρξουν επικήδειοι των συγγενών τους μέχρι να επιβεβαιωθεί η τελική αναγνώριση».

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει το Νοέμβριο 2023 το θάνατο της Σίρι Μπίμπας και των παιδιών της σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ ουδέποτε επιβεβαίωσε.

Ολόκληρη η οικογένεια είχε απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο κιμπούτς Νιρ Οζ, στις παρυφές της λωρίδας της Γάζας.

Οι εικόνες, που είχαν τότε δημοσιοποιηθεί από τη Χαμάς, της μητέρας να σφίγγει πάνω της τα δύο μικρά αγόρια της μπροστά από το σπίτι τους είχαν κάνει το γύρο του κόσμου.

Ο πατέρας των δύο παιδιών, ο Γιάρντεν Μπίμπας, 35 ετών, απελευθερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου από το παλαιστινιακό έδαφος.

Η ανακοίνωση της παράδοσης των σορών προκάλεσε αντιδράσεις θυμού και θλίψης στο Ισραήλ, καθώς και στο εξωτερικό.

Ο Κφιρ Μπίμπας ήταν ο νεώτερος από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σήμερα 70 άνθρωποι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, τουλάχιστον 35 από τους οποίους είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, για να παρευρεθούν στην επιστροφή των τεσσάρων σορών.

Όπως και στις προηγούμενες απελευθερώσεις ομήρων, οργανώθηκε μια προσεκτικά ενορχηστρωμένη τελετή, με μια εξέδρα επί της οποίας οι σοροί πρόκειται να παραδοθούν στη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού.

Η πράσινη σημαία της Χαμάς κυματίζει γύρω από το χώρο, ο οποίος περιβάλλεται από ένα φράκτη για να εμποδισθούν να μπουν σ' αυτόν οι θεατές.

Ένοπλοι με στρατιωτικές στολές και μπαντάνες της Χαμάς είναι πανταχού παρόντες στον τομέα.

«Το μήνυμά μας στον εγκληματία εχθρό (...): συνεχίζουμε τον πόλεμο, αν το θέλει ο Θεός», δήλωσε ένας μαχητής της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, που συνήφθη με τη μεσολάβηση τριών χωρών -Κατάρ, Αιγύπτου και ΗΠΑ-, έχουν απελευθερωθεί 19 ισραηλινοί όμηροι έναντι περισσότερων από 1.100 Παλαιστινίων που κρατούνταν από το Ισραήλ.

Σήμερα η Χαμάς θα παραδώσει για πρώτη φορά από την αρχή της εκεχειρίας νεκρούς ομήρους, μέσω της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, όπως κάνει και με τους ζωντανούς ομήρους.

Στη συνέχεια πρόκειται να απελευθερώσει το Σάββατο έξι ζωντανούς ομήρους.

Η συμφωνία προβλέπει, από σήμερα μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης την 1η Μαρτίου, την απελευθέρωση συνολικά 33 ομήρων, μεταξύ των οποίων οκτώ νεκροί, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 1.900 Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ.

H περιφορά των σορών στη Γάζα είναι αποτρόπαιη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο ύπατος αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ.

«Το διεθνές δίκαιο επιτάσσει ότι οποιαδήποτε παράδοση λειψάνων πρέπει να τηρεί την απαγόρευση της στυγνής, της απάνθρωπης ή της εξευτελιστικής μεταχείρισης και να διασφαλίζει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των νεκρών και των οικογενειών τους», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Τουρκ.

Πηγή: skai.gr

