Αμερικανοί και Ρώσοι συμμετέχοντες συναντήθηκαν αθόρυβα στην Ελβετία για ανεπίσημες συζητήσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης εβδομάδας, δήλωσαν τρεις πηγές με γνώση του θέματος στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Οι πηγές περιέγραψαν τις συνομιλίες ως παράπλευρο κανάλι με ορισμένες επαφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη μεταβατική περίοδο μετά τη νίκη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Αν και οι παρευρισκόμενοι έχουν διπλωματική εμπειρία και εμπειρία σε θέματα ασφάλειας, δεν είναι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και δεν ήταν αμέσως σαφές εάν στάλθηκαν από τις κυβερνήσεις τους, ανέφεραν δύο από τις πηγές. Οι πηγές αρνήθηκαν να ταυτοποιήσουν τους παρευρισκόμενους.

Τουλάχιστον ένας μικρός αριθμός συμβούλων του Τραμπ γνωρίζει τις συναντήσεις, είπε μια από τις πηγές, που είχε άμεση γνώση του θέματος.

Πολλές άλλες λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς, συμπεριλαμβανομένων των ατζέντηδων των συναντήσεων, αν ήταν παρόντες Ουκρανοί και πότε ξεκίνησαν οι συναντήσεις.

Ωστόσο, οι συναντήσεις που δεν είχαν αποκαλυφθεί προηγουμένως υπογραμμίζουν τις παρασκηνιακές προσπάθειες των ΗΠΑ και της Ρωσίας να εξερευνήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία παρά το σχεδόν πάγωμα των επίσημων επαφών υπό τον προκάτοχο του Τραμπ, τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ, στην εξουσία για μόλις ένα μήνα, άλλαξε απότομα την προσέγγιση των ΗΠΑ απέναντι στην τριετή σύγκρουση στην Ουκρανία, μιλώντας απευθείας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και πιέζοντας για μια γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Την Τρίτη, ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ συναντήθηκαν με Ρώσους αξιωματούχους στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Μία από τις πηγές περιέγραψε τις συνομιλίες στην Ελβετία ως συζητήσεις για το 2ο κομμάτι - διπλωματική γλώσσα για ανεπίσημο διάλογο με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας και τις κυμαινόμενες ιδέες, αντί για την ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον μία συνάντηση έλαβε χώρα στη Γενεύη κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου την περασμένη εβδομάδα, τη συγκέντρωση διεθνών πολιτικών ηγετών και αρχηγών ασφαλείας στη γερμανική πόλη.

Το Reuters ανέφερε πέρυσι για ξεχωριστές συνομιλίες, αναφερόμενες ως «Track Two» το 2023 και στις αρχές του 2024, όταν ο Πούτιν έστειλε μηνύματα ότι ήταν πρόθυμος να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία. Αυτές οι συνομιλίες φάνηκε να μην έχουν αποτέλεσμα.

Ιστορικά, οι συνομιλίες για το «Track Two» βοήθησαν στην οικοδόμηση διαλόγου μεταξύ αντισυμβαλλομένων με βαθιά δυσπιστία, με την ελπίδα ότι μια καλύτερη επικοινωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε διπλωματικές ανακαλύψεις.

Το 2023, το NBC ανέφερε ότι πρώην αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ είχαν μυστικές συνομιλίες με Ρώσους που πιστεύεται ότι ήταν κοντά στο Κρεμλίνο, με ορισμένα μέλη που συναντήθηκαν τελικά με τον Λαβρόφ, τον υπουργό Εξωτερικών.

Μία από τις πηγές πρότεινε ότι οι συνομιλίες για το «Track Two» μπορεί να έχουν χάσει μεγάλο μέρος της συνάφειάς τους καθώς Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν δημιουργήσει επίσημους διαύλους διαλόγου τις τελευταίες εβδομάδες.

Πηγή: skai.gr

