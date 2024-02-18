Το Ισραήλ καλεί για εξηγήσεις τον πρεσβευτή της Βραζιλίας μετά τις δηλώσεις Λούλα

Το Ισραήλ κατηγόρησε τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ότι υποβίβασε το Ολοκαύτωμα και προσέβαλε τον εβραϊκό λαό σήμερα, αφότου παρομοίασε τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Γάζα με τη γενοκτονία των ναζί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αυτό που συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας με τον παλαιστινιακό λαό δεν μπορεί να παραλληλιστεί με άλλες στιγμές της ιστορίας. Στην πραγματικότητα, υπήρξε όταν ο Χίτλερ αποφάσισε να σκοτώσει τους Εβραίους», είπε ο Λούλα σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της 37ης Συνόδου της Αφρικανικής Ένωσης στην Αντίς Αμπέμπα.

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Ιερουσαλήμ έκανε γνωστό ότι θα καλέσει τον πρεσβευτή της Βραζιλίας προκειμένου να τον επιπλήξει για τα σχόλια, τα οποία ο πρωθυπουργός του Ισράηλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «απαράδεκτα και σοβαρά».

«Πρόκειται για υποβιβασμό του Ολοκαυτώματος και μια απόπειρα να επιτεθεί εναντίον του εβραϊκού λαού και του δικαιώματος του Ισραήλ στη νόμιμη άμυνα. Το να γίνονται συγκρίσεις μεταξύ του Ισραήλ και των ναζί και του Χίτλερ είναι το να περνάει κανείς την κόκκινη γραμμή», επισήμανε ο Νετανιάχου σε μια ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.