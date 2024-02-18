Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι εκτέλεσε πυροβολώντας δύο Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Σήμερα το πρωί, «οι Ρώσοι για μία ακόμη φορά έδειξαν τη συμπεριφορά τους προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο εκτελώντας με σφαίρες δύο Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου», ανέφεραν στο Telegram οι χερσαίες δυνάμεις της χώρας.

Επιπλέον, δημοσίευσαν ένα σύντομο ασπρόμαυρο βίντεο που τράβηξε ένα ντρόουν, στο οποίο διακρίνεται ένας στρατιωτικός να πυροβολεί εναντίον δύο στρατιωτών, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά του και δεν προβάλλουν καμία αντίσταση.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα ή την τοποθεσία αυτού του βίντεο.

Οι ουκρανικές δυνάμεις δεν διευκρίνισαν πού ακριβώς σημειώθηκε το περιστατικό, αναφέροντας απλά πως πρόκειται για τον τομέα «Χορτίτσια». Ο τομέας αυτός καλύπτει τις επαρχίες του Χαρκόβου, του Λουχάνσκ και ένα μέρος του Ντονέτσκ, όχι όμως την πόλη Αβντιίβκα, τον έλεγχο της οποίας πήρε ο ρωσικός στρατός χθες έπειτα από μήνες σφοδρών μαχών.

Το δίκτυο DeepState στο Telegram DeepState, προσκείμενο στον ουκρανικό στρατό, επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός εκτέλεσε πυροβολώντας έξι Ουκρανούς στρατιωτικούς, εκ των οποίων δύο τραυματισμένους, σε μια θέση στο νότιο τμήμα της Αβντιίβκα, την Πέμπτη. Οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν προς το παρόν σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

