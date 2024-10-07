Νέα εντολή εκκένωσης εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός για τους κατοίκους στην περιοχή Νταχίγια στα νότια προάστια της Βηρυτού, καλώντας τους να εγκαταλείψουν συγκεκριμένα κτίρια.
Κάποια από τα κτίρια βρίσκονται στον δήμο Μπουρτζ αλ Μπαρατζνέχ, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου Ραφίκ Χαρίρι και της πόλης Χάρετ Χρέικ.
Ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από τις τοποθεσίες που ο στρατός λέει ότι ανήκουν στη Χεζμπολάχ.
#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحدث بيروت وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط وتلك المجاورة لها:— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 7, 2024
🔴أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله وسيعمل ضدها جيش الدفاع على مدى الزمني القريب
🔴من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/A76cSXo4PE
Τις τελευταίες ημέρες, ο Ισραηλινός Στρατός έχει εκδώσει αρκετές εντολές εκκένωσης για συγκεκριμένες τοποθεσίες στην Νταχίγια εν όψει των αεροπορικών επιδρομών στις υποδομές της Χεζμπολάχ.
