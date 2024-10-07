Λογαριασμός
Το Ισραήλ ετοιμάζεται να χτυπήσει και πάλι τη Βηρυτό - Νέα εντολή εκκένωσης

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από τις τοποθεσίες που, όπως είπε, ανήκουν στη Χεζμπολάχ

Βηρυτός

Νέα εντολή εκκένωσης εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός για τους κατοίκους στην περιοχή Νταχίγια στα νότια προάστια της Βηρυτού, καλώντας τους να εγκαταλείψουν συγκεκριμένα κτίρια. 

Κάποια από τα κτίρια βρίσκονται στον δήμο Μπουρτζ αλ Μπαρατζνέχ, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου Ραφίκ Χαρίρι και της πόλης Χάρετ Χρέικ.

Ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των IDF, κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα μακριά από τις τοποθεσίες που ο στρατός λέει ότι ανήκουν στη Χεζμπολάχ.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ισραηλινός Στρατός έχει εκδώσει αρκετές εντολές εκκένωσης για συγκεκριμένες τοποθεσίες στην Νταχίγια εν όψει των αεροπορικών επιδρομών στις υποδομές της Χεζμπολάχ.

