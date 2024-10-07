Τραμπ: Η Γάζα θα μπορούσε να είναι «ακόμη καλύτερη κι από το Μονακό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε σήμερα Δευτέρα ότι η Λωρίδα της Γάζας, η οποία βομβαρδίζεται εδώ και έναν χρόνο από τον ισραηλινό στρατό, έχει τις δυνατότητες να γίνει "ακόμα καλύτερη από το Μονακό" όταν ανοικοδομηθεί.

"Αυτό θα μπορούσε να είναι το ωραιότερο μέρος, με τις καιρικές συνθήκες που έχει, το νερό, τα πάντα, το κλίμα θα μπορούσε να είναι υπέροχο", δήλωσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε κατά την πρώτη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου.

"Θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερο από το Μονακό", ένα πλούσιο πριγκιπάτο στην Κυανή Ακτή, πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, χωρίς να κάνει λόγο για την ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα ή για τον απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των Παλαιστινίων αμάχων. "Θα μπορούσε να είναι το καλύτερο πράγμα στη Μέση Ανατολή", τόνισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εμφανιστεί ως ο απόλυτος υπερασπιστής του Ισραήλ όταν ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς. Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, δήλωσε ότι "δεν είναι ακριβώς βέβαιος ότι του αρέσει ο τρόπος" με τον οποίο το Ισραήλ διεξάγει την επίθεσή του.

Αναφερόμενος στα "βίντεο με κτίρια που καταρρέουν", ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε συγκεκριμένα ότι το Ισραήλ "χάνει τελείως τον πόλεμο της επικοινωνίας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

