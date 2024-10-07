Παλαιστίνη: Δύο Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις των IDF στη Δυτική Όχθη

Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι δύο Παλαιστίνιοι, ένας 66χρονος και ένα αγόρι 12 ετών, υπέκυψαν στα τραύματά τους, έπειτα από επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Ο Ζιάντ Άμπου Χαλίλ, 66 ετών, έπεσε μάρτυρας αφού του επιτέθηκαν οι κατοχικές δυνάμεις κατά την εισβολή στο σπίτι του στην Ντούρα, στα νότια της Χεβρώνας» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο γιος του, ο Μουράντ Άμπου Χαλίλ, είπε ότι οι Ισραηλινοί στρατιώτες που μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας για να συλλάβουν τον αδελφό του, χτύπησαν τον πατέρα του. «Στις 3 τα ξημερώματα οι κατοχικές δυνάμεις μπήκαν στο σπίτι για να συλλάβουν τον αδελφό μου. Ο πατέρας μου προσπάθησε να τους εμποδίσει και τον χτύπησαν δύο φορές στο στήθος, μετά τον έσπρωξαν και το σώμα του χτύπησε στην πόρτα του σπιτιού».

Ο 66χρονος υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί. Οι στρατιώτες έφυγαν χωρίς να συλλάβουν τον γιο του.

Ο ισραηλινός στρατός που ρωτήθηκε για το θέμα από το Γαλλικό Πρακτορείο δεν θέλησε να δώσει κάποια συνέχεια.

Ο Ζιάντ Άμπου Χαλίλ ήταν γνωστός στους Παλαιστίνιους, ιδίως τους νεότερους, αφού κυκλοφόρησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο ένας Ισραηλινός στρατιώτης τον παρακαλάει να προτρέψει κάποιους νεαρούς να σταματήσουν να πετούν πέτρες στον ισραηλινό στρατό. Ο Χαλίλ ακούγεται να λέει: «αφήστε τους να χτυπούν, είναι καλό».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, το υπουργείο ανέφερε ότι ένας 12χρονος, ο Χάτεμ Γάιθ, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματα που υπέστη «από πυρά των κατοχικών δυνάμεων εντός του καταυλισμού Καλάντια». Κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι ο στρατός εισέβαλε στον καταυλισμό γύρω στις 5 το πρωί και ακολούθησαν συγκρούσεις μεταξύ στρατιωτών και νεαρών.

Από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη τουλάχιστον 703 Παλαιστίνιοι, από στρατιώτες ή Ισραηλινούς εποίκους, σύμφωνα με στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με το Ισραήλ, τουλάχιστον 24 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί από επιθέσεις Παλαιστινίων ή κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

