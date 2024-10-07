ΗΠΑ: Η Τζόρτζια επανέφερε την απαγόρευση των αμβλώσεων μετά την 6η εβδομάδα της κύησης

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Τζόρτζια επανέφερε σε ισχύ την απαγόρευση των αμβλώσεων μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης, ενώ θα εξετάζει την έφεση που άσκησε η Πολιτεία στην απόφαση κατώτερου δικαστηρίου, το οποίο μπλόκαρε την εφαρμογή του νόμου, κρίνοντάς τον αντισυνταγματικό.

Με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα στις 17.00 (τοπική ώρα). Εναντίον του νόμου είχε προσφύγει μια συλλογικότητα εγχρώμων γυναικών που εδρεύει στην Ατλάντα, η SisterSong Women of Color Reproductive Justice Collective.

«Σήμερα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Τζόρτζια πήρε το πλευρό των εξτρεμιστών που τάσσονται κατά των αμβλώσεων. Κάθε λεπτό που περνάει, με αυτήν την επιζήμια απαγόρευση των αμβλώσεων μετά την έκτη εβδομάδα σε ισχύ, οι γυναίκες στη Τζόρτζια υποφέρουν», ανέφερε η εκτελεστική διευθύντρια της οργάνωσης, Μόνικα Σίμσον, σε μια ανακοίνωσή της.

Στις 30 Σεπτεμβρίου ο δικαστής Ρόμπερτ ΜακΜπέρνι της κομητείας Φούλτον έκρινε ότι ο νόμος παραβίαζε το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία, το οποίο διασφαλίζεται από το Σύνταγμα της Πολιτείας. Στο σκεπτικό του ανέφερε ότι οι γυναίκες «δεν είναι αντικείμενο κοινής, συλλογικής ιδιοκτησίας, η διάθεση του οποίου αποφασίζεται από την πλειοψηφία» και έκρινε ότι η Πολιτεία μπορεί να απαγορεύσει την άμβλωση μόνο αφού καταστεί βιώσιμο το έμβρυο.

Ο νόμος απαγορεύει σχεδόν όλες τις αμβλώσεις αφού εντοπιστεί «καρδιακός χτύπος», κάτι που συμβαίνει συνήθως γύρω στην 6η εβδομάδα της κύησης, όταν πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ακόμη ότι είναι έγκυες. Ο νόμος εγκρίθηκε το 2019 αλλά δεν εφαρμόστηκε παρά μόνο αφού το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε το 2022 το δεδικασμένο της απόφασης Roe v. Wade, με το οποίο διασφαλιζόταν το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση σε πανεθνικό επίπεδο.

Η σημερινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι προσωρινή, αλλά θα συνεχίσει να εφαρμόζεται μέχρι οι δικαστές να ακούσουν τα επιχειρήματα και των δύο πλευρών και να αποφανθούν τελεσίδικα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

