Είδε τον χάρο με τα μάτια του: Βίντεο με ένα αυτοκίνητο να αποφεύγει στο «παρά πέντε» αεροπλάνο

Το αεροσκάφος της Εθνοφρουράς της Οκλαχόμα βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή, ξεκινώντας την πτήση του από την Αεροπορική Βάση της Εθνοφρουράς Will Rogers

Ένας οδηγός στις ΗΠΑ είδε τον χάρο με τα μάτια του... Τρομακτικό βίντεο δείχνει στρατιωτικό αεροπλάνο να κατεβαίνει με ταχύτητα στο έδαφος -δευτερόλεπτα αργότερα έκανε αναγκαστική προσγείωση- με συνέπεια παρά λίγο να χτυπήσει ένα αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο της Οκλαχόμα. 


Το αεροσκάφος OA-1K Skyraider II της Εθνοφρουράς της Οκλαχόμα βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή, ξεκινώντας την πτήση του από την Αεροπορική Βάση της Εθνοφρουράς Will Rogers την Πέμπτη, όταν το πλήρωμα αντιμετώπισε βλάβη στον κινητήρα και έτσι έκανε αναγκαστική προσγείωση λίγο πριν τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα).

A military aircraft crash-landed, resting on a grassy field, its propeller blades bent.

Ο οδηγός του Tesla, Μάθιου Τοπτσιάν, απαθανάτισε με βίντεο την τρομακτική στιγμή που το αεροσκάφος στο «παρά πέντε» απέφυγε τρομακτικό ατύχημα. 

«Νόμιζα ότι το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να με χτυπήσει», διηγήθηκε ο Τοπτσιάν σε τοπικό σταθμό. «Το είδα μόνο μερικά δευτερόλεπτα, οπότε δεν είχα πολύ χρόνο για να σκεφτώ». 

Το αυτοκίνητο του, ένα Tesla, υπέστη κάποιες ζημιές, αλλά ο ίδιος δεν έπαθε τίποτε. 

Aerial view of a military aircraft crashed in a field, with a news chyron reporting "MILITARY AIRCRAFT CRASH".

