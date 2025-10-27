Ένας οδηγός στις ΗΠΑ είδε τον χάρο με τα μάτια του... Τρομακτικό βίντεο δείχνει στρατιωτικό αεροπλάνο να κατεβαίνει με ταχύτητα στο έδαφος -δευτερόλεπτα αργότερα έκανε αναγκαστική προσγείωση- με συνέπεια παρά λίγο να χτυπήσει ένα αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο της Οκλαχόμα.

WOW! Tesla full self driving dodges a freaking plane falling out of the sky! @Tesla fsd for the win! @elonmusk pic.twitter.com/vTVxuLPsHg October 24, 2025



Το αεροσκάφος OA-1K Skyraider II της Εθνοφρουράς της Οκλαχόμα βρισκόταν σε εκπαιδευτική αποστολή, ξεκινώντας την πτήση του από την Αεροπορική Βάση της Εθνοφρουράς Will Rogers την Πέμπτη, όταν το πλήρωμα αντιμετώπισε βλάβη στον κινητήρα και έτσι έκανε αναγκαστική προσγείωση λίγο πριν τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα).





Ο οδηγός του Tesla, Μάθιου Τοπτσιάν, απαθανάτισε με βίντεο την τρομακτική στιγμή που το αεροσκάφος στο «παρά πέντε» απέφυγε τρομακτικό ατύχημα.

«Νόμιζα ότι το αεροπλάνο ήταν έτοιμο να με χτυπήσει», διηγήθηκε ο Τοπτσιάν σε τοπικό σταθμό. «Το είδα μόνο μερικά δευτερόλεπτα, οπότε δεν είχα πολύ χρόνο για να σκεφτώ».

Το αυτοκίνητο του, ένα Tesla, υπέστη κάποιες ζημιές, αλλά ο ίδιος δεν έπαθε τίποτε.

Πηγή: skai.gr

