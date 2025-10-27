Ισραήλ: Δύο χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς, ο υπουργός Άμυνας κηρύσσει το τέλος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο νότο

Για πρώτη φορά από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ αποφάσισε να άρει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε κηρυχθεί στο νότιο Ισραήλ.

Η «ειδική κατάσταση» επέτρεψε στη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου να περιορίσει τις συγκεντρώσεις και να κλείσει περιοχές. Κηρύχθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά έκτοτε παραμένει σε ισχύ μόνο στο νότο.

Η εντολή θα λήξει αύριο και, για πρώτη φορά σε πάνω από δύο χρόνια, δεν θα υπάρχει ενεργή «ειδική κατάσταση» στο Ισραήλ, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Αποφάσισα να υιοθετήσω τη σύσταση των IDF και να άρω, για πρώτη φορά από τις 7 Οκτωβρίου, την κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο εσωτερικό μέτωπο», δήλωσε ο Κατζ σε ανακοίνωσή του. Δήλωσε ακόμη ότι «η απόφαση αντανακλά τη νέα πραγματικότητα όσον αφορά την ασφάλεια στο νότιο τμήμα της χώρας, η οποία επιτεύχθηκε χάρη στις αποφασιστικές και ισχυρές ενέργειες των ηρωικών στρατευμάτων μας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Πηγή: skai.gr

