Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί πως το πλήγμα του Σαββάτου, με το οποίο το Ισραήλ ανέφερε ότι στόχευσε τρομοκρατικό στέλεχος στη Γάζα, συνιστά παραβίαση της εκεχειρίας.

Η δήλωση του Ρούμπιο έγινε ενώ ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο πλήγμα το πρωί της Δευτέρας, σκοτώνοντας δύο Παλαιστίνιους, σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι ένοπλοι είχαν περάσει τη γραμμή της εκεχειρίας και απειλούσαν στρατεύματα.

Το Σάββατο, οι IDF ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, στοχεύοντας, όπως υποστήριξε, μέλος της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ που σχεδίαζε επικείμενη επίθεση εναντίον στρατευμάτων.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα τραυματίστηκαν από το πλήγμα, το οποίο έπληξε αυτοκίνητο, ενώ η Ισλαμική Τζιχάντ διέψευσε ότι σχεδίαζε επίθεση.

Μιλώντας τη Δευτέρα μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ταξιδιού στην Ασία, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «δεν το θεωρούμε παραβίαση της εκεχειρίας».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε ότι το Ισραήλ δεν έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτοάμυνας στο πλαίσιο της συμφωνίας που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ, η Αίγυπτος και το Κατάρ, βάσει της οποίας η Χαμάς απελευθέρωσε τους εναπομείναντες ζωντανούς ομήρους και τις σορούς ορισμένων άλλων, ενώ εκκρεμεί η παράδοση των σορών ακόμη 13 ατόμων.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι «το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να απαντά όταν υπάρχει άμεση απειλή εναντίον του, και όλοι οι μεσολαβητές συμφωνούν με αυτό».

Πρόσθεσε επίσης ότι η εκεχειρία βασίζεται σε δεσμεύσεις και των δύο πλευρών, επαναλαμβάνοντας ότι η Χαμάς πρέπει να επιταχύνει την επιστροφή των σορών των νεκρών ομήρων.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει αρκετά πλήγματα και έχει ανοίξει πυρ εναντίον υπόπτων στη Γάζα, τους οποίους, όπως υποστηρίζει, θεώρησε άμεση απειλή για τα στρατεύματά του.

Η Χαμάς έχει καταγγείλει ότι τα πλήγματα αυτά συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας, ωστόσο το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έχει το δικαίωμα να πλήττει μαχητές που σχεδιάζουν επιθέσεις ή διασχίζουν τη “Κίτρινη Γραμμή”, την οποία ο στρατός είχε ορίσει ως όριο αποχώρησης στο πλαίσιο της συμφωνίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.