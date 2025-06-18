To Iσραήλ ενημέρωσε πρέσβεις και διπλωμάτες για την επιχείρηση κατά του Ιράν

Ενημέρωση για ζητήματα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε από τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη πρέσβη Ντάνι Ντανόν στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη και αφορούσε την επιχείρηση «Λιοντάρι που ξυπνά», την οποία -όπως είπε - ξεκίνησε το Ισραήλ προκειμένου «να εξουδετερώσει την ιρανική πυρηνική απειλή, να αποδυναμώσει το τεράστιο οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και να αποτρέψει το σχέδιο εξόντωσης του Ισραήλ από την Ισλαμική Δημοκρατία».

Στην ενημέρωση συμμετείχαν ο επικεφαλής της Στρατηγικής Ταξιαρχίας των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), ταξίαρχος Μπένι Γκαλ, και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια Στρατηγικών Υποθέσεων, Μεϊράβ Αϊλόν Σαχάρ.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δεκάδες πρέσβεις και διπλωμάτες από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Σιγκαπούρη, η Ιταλία, η Ελλάδα και ο Παναμάς.

Ο Ισραηλινός πρέσβης Ντάνι Ντανόν ξεκίνησε την ενημέρωση λέγοντας ότι «το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να γίνει πυρηνική δύναμη. Απέναντι σε ένα δολοφονικό καθεστώς που απειλεί την ύπαρξή μας, θα απαντήσουμε με δύναμη, ευφυΐα και αποφασιστικότητα».

Ο ταξίαρχος Μπένι Γκαλ παρουσίασε στοιχεία για τα επιτεύγματα των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και δήλωσε ότι «η επιχείρηση "Λιοντάρι που ξυπνά" σχεδιάστηκε για να διαταράξει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και για να στείλει ένα σαφές μήνυμα: κάθε επίθεση κατά του Ισραήλ θα αντιμετωπίζεται με προληπτική και συντριπτική δράση. Παρακολουθούμε, εντοπίζουμε και πλήττουμε με ακρίβεια όπου απαιτείται για την προστασία των Ισραηλινών πολιτών».

Η Μεϊράβ Αϊλόν Σαχάρ πρόσθεσε ότι «τους τελευταίους μήνες παρατηρείται σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού εμπλουτισμού ουρανίου σε υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, το Ιράν εργάζεται εντατικά για την αύξηση του πυραυλικού του οπλοστασίου, με στόχο την απόκτηση 10.000 βαλλιστικών πυραύλων μέσα σε τρία χρόνια. Υπό το φως της άμεσης και πραγματικής απειλής, το Κράτος του Ισραήλ έφτασε σε ένα καθοριστικό σημείο και ενήργησε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.