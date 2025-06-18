Στο ιρανικό ΥΠΕΞ οι πρέσβεις Ελβετίας και Γερμανίας

H Τεχεράνη κάλεσε σήμερα τόσο την πρεσβευτή της Ελβετίας όσο και τον πρέσβη της Γερμανίας για εξηγήσεις, αντιδρώντας έντονα σε πρόσφατες δηλώσεις ηγετών των ΗΠΑ και της Γερμανίας.

Ο Γερμανός πρέσβης στο Ιράν κλήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών μετά τις δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξή του στις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Μετά τις επαίσχυντες δηλώσεις του γερμανού καγκελάριου, ο οποίος εξέφρασε την υποστήριξή του στις επιθέσεις του Τελ Αβίβ εναντίον της χώρας μας, ο πρεσβευτής αυτής της χώρας (σ.σ. της Γερμανίας) κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο καγκελάριος Μερτς δήλωσε χθες Τρίτη ότι το Ισραήλ έχει το σθένος να κάνει «τη βρώμικη δουλειά για όλους μας» επιτιθέμενο στο Ιράν, το οποίο «έχει φέρει τον θάνατο και την καταστροφή στον κόσμο».

Παράλληλα, στο ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε σήμερα η πρεσβευτής της Ελβετίας στην Τεχεράνη, χώρας που εκπροσωπεί τα αμερικανικά συμφέροντα καθώς το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες -- σύμμαχοι του Ισραήλ -- δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις, για πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

"Έπειτα από ανεύθυνες, απειλητικές και προκλητικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου, η πρεσβευτής της Ελβετίας κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών", μετέδωσαν η κρατική τηλεόραση και το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr χωρίς να δώσουν περισσότερα στοιχεία.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε ζητήσει από το Ιράν "να παραδοθεί άνευ όρων".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.