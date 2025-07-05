Το Ισραήλ έλαβε την απάντηση της παλαιστινιακής ομάδας Χαμάς σχετικά με την πρόταση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα με λεπτομέρειες που εξετάζονται επί του παρόντος, ανέφεραν το Σάββατο ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ισραηλινούς αξιωματούχους.

Όπως δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή Παλαιστίνιος αξιωματούχος, θετική φαίνεται πως είναι η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση, η οποία καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο αξιωματούχος επισήμανε ότι η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της, προσθέτοντας ότι είναι «θετική και θα πρέπει να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας».

Νωρίτερα πηγές κοντά στην οργάνωση ανέφεραν ότι οι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται κοντά στην αποδοχή μιας προτεινόμενης συμφωνίας, αλλά θέλουν ισχυρότερες εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε παύση των εχθροπραξιών θα οδηγήσει σε οριστικό τέλος του 20μηνου πολέμου.

Πηγή: skai.gr

