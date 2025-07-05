Ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι στηρίζει την απόφαση της Χαμάς – συμμάχου του στον πόλεμο με το Ισραήλ– να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, αξιώνοντας παράλληλα «εγγυήσεις» ότι αυτή θα οδηγήσει σε οριστική κατάπαυση του πυρός.

«Έχουμε παρουσιάσει (στη Χαμάς) συγκεκριμένα σημεία σχετικά με τον μηχανισμό εφαρμογής της πρότασης (εκεχειρίας υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον που ελήφθη) από τους μεσολαβητές (σ.σ. την Αίγυπτο και το Κατάρ) και ζητούμε πρόσθετες εγγυήσεις για να διασφαλίσουμε ότι (το Ισραήλ) δεν θα επαναλάβει τις επιθέσεις του μετά την απελευθέρωση (των ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας)», αναφέρει η ανακοίνωση του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

«Η Χαμάς μας συμβουλεύτηκε σχετικά με τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και η απάντησή μας χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα. Επιθυμούμε να προχωρήσουμε προς μια συμφωνία», αναφέρει η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα λίγη ώρα αφότου η Χαμάς ανακοίνωσε πως είναι έτοιμη «να συμμετάσχει άμεσα» σε διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας βάσει του αμερικανικού σχεδίου που παρουσίασαν οι μεσολαβητές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.