Ο δήμος του Πορεντρουί στην Ελβετία απαγόρευσε στους περισσότερους αλλοδαπούς την είσοδο στη δημόσια πισίνα της πόλης, έπειτα από περιστατικά παρενόχλησης γυναικών και βίαιης συμπεριφοράς. Ανάλογα περιστατικά καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στη Γερμανία.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του δήμου, η πρόσβαση στις δημόσιες πισίνες επιτρέπεται για τους αλλοδαπούς μόνο με ειδική κάρτα, την οποία μπορούν να προμηθευτούν μόνο εφόσον έχουν κράτηση σε ξενοδοχείο ή κάμπινγκ της περιοχής. Όπως επισημάνθηκε, έχουν καταγραφεί περιστατικά παρενόχλησης γυναικών, ακατάλληλης φρασεολογίας, ακόμη και βίαιης συμπεριφοράς και μη συμμόρφωσης σε προειδοποιήσεις του προσωπικού ασφαλείας. Πολλοί από τους ταραχοποιούς προέρχονται από «προβληματικές περιοχές πέρα από τα σύνορα», δήλωσε ο εκπρόσωπος, αναφερόμενος στη Γαλλία. Οι περιορισμοί ωστόσο αφορούν όλους τους αλλοδαπούς, διευκρίνισε και ισχύουν σε πρώτη φάση έως τις 31 Αυγούστου.

Την περασμένη εβδομάδα, μόνο την Τετάρτη, ημέρα καύσωνα, στη Γερμανία αναφέρθηκαν σεξουαλικά αδικήματα σε δημόσιες πισίνες στο Λουντβιχσχάφεν της Ρηνανίας - Παλατινάτου, όπου ένας 36χρονος Βούλγαρος συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση κοριτσιών και γυναικών ηλικίας από 13 έως 28 ετών, στο Λούντβιχσμπουργκ της Βάδης - Βυρτεμβέργης, όπου ένας άνδρας παρενοχλούσε τρία αγόρια 13 και 14 ετών και στο Αμβούργο, με έναν 24χρονο να παρενοχλεί σεξουαλικά 14χρονο κορίτσι. Πριν από λίγες ημέρες, αντίστοιχα περιστατικά είχαν καταγραφεί στο Γκελνχάουζεν της Έσσης, όπου τέσσερις Σύροι, ηλικίας 18 έως 28 ετών παρενόχλησαν συνολικά οκτώ ανήλικα κορίτσια. Σε άλλη πισίνα, ένας Ρουμάνος συνελήφθη για την σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος τριών 10χρονων κοριτσιών. Πέρυσι, μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες πισίνες του Βερολίνου είχε κλείσει, έπειτα από επανειλημμένα αντίστοιχα περιστατικά. Συνολικά, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Αστυνομίας κατά του Εγκλήματος (BKA) κατέγραψε το 2024 423 εγκλήματα κατά της σεξουαλικής αυτοδιάθεσης σε δημόσιες πισίνες σε όλη την χώρα. Από τους 367 υπόπτους που εντοπίστηκαν, το 81% ήταν άνδρες, ενώ το 64,5% ήταν αλλοδαποί.

Την ίδια ώρα προκαλεί αντιδράσεις η ενημερωτική καμπάνια της πόλης Μπύρεν στο Πάντερμπορν της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας σχετικά με περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στις δημόσιες πισίνες της πόλης. Μία από τις αφίσες απεικονίζει ως δράστη μια λευκή γυναίκα, η οποία αρπάζει τα οπίσθια ενός σκουρόχρωμου αγοριού κάτω από το νερό. Το αγόρι φέρει μάλιστα προσθετικό μέλος στο πόδι. Το μήνυμα στην αφίσα είναι «Στοπ! Απαγορεύεται να πιάνετε!» «Αυτή η εκστρατεία έχει μόνο έναν νικητή, την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), αλλά πολλούς ηττημένους, τις γυναίκες και τα κορίτσια», σχολίασε ο επικεφαλής της Γερμανικής Ένωσης Αστυνομικών Ράινερ Βεντ, ενώ ο υπουργός ευρωπαϊκών υποθέσεων της Έσσης Μάνφρεντ Πεντς έκανε λόγο για «κακόγουστο αστείο» και «χλευασμό των πληγέντων».

Το θέμα όμως έχει προσελκύσει και διεθνή προσοχή, με τον αμερικανό συντηρητικό ακτιβιστή και έμπιστο φίλο του προέδρου Τραμπ Τσάρλι Κερκ, ο οποίος έγραψε στο «Χ»: «Η γερμανική κυβέρνηση δημοσίευσε μια προειδοποίηση, ότι οι λευκές γυναίκες ενοχλούν ανυπεράσπιστους μετανάστες οι οποίοι, για κάποιο λόγο, έχουν προσθετικά μέλη».

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, ο δήμος του Μπύρεν δεν απάντησε σε ερώτημα σχετικά με τον αριθμό των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης που έχουν αναφερθεί στις πισίνες της περιοχής. Ο δήμαρχος της πόλης όμως Σβούχοου τόνισε όμως ότι «δεν ήταν ποτέ πρόθεση του δήμου να κάνει διακρίσεις σε βάρος ανθρώπων ή να αναδιατυπώσει την ενοχή και αν έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση, ζητούμε συγγνώμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.