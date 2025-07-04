Λογαριασμός
Θετική η Χαμάς στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με Παλαιστίνιο αξιωματούχο

Όπως επισήμανε ο αξιωματούχος, η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της προσθέτοντας ότι είναι «θετική και θα πρέπει να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας»

Γάζα καταπαυση πυρός

Θετική φαίνεται πως είναι η απάντηση της Χαμάς, στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία καταρτίστηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Όπως επισήμανε ο αξιωματούχος, η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της προσθέτοντας ότι είναι «θετική και θα πρέπει να βοηθήσει στην επίτευξη συμφωνίας».

Νωρίτερα πηγές κοντά στην οργάνωση ανέφεραν ότι οι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται κοντά στην αποδοχή μιας προτεινόμενης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά θέλουν ισχυρότερες εγγυήσεις ότι οποιαδήποτε παύση των εχθροπραξιών θα οδηγήσει σε οριστικό τέλος του 20μηνου πολέμου.

