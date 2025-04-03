Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται πρόστιμο άνω του 1 δισ. στο X του Ιλον Μασκ

Λογαριασμός
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει «καμπάνα» άνω του 1 δισ. στο X του Iλον Μασκ

Προς την επιβολή προστίμου άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, το Ίλον Μασκ, φαίνεται πως θα κινηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζονται να επιβάλουν βαρύ πρόστιμο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Iλον Μασκ.

Ο ιδιοκτήτης του, παλαιότερα γνωστού ως Twitter, θα κληθεί να πληρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσα στη χρονιά, για τις πολιτικές του μέσου όσον αφορά την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και της παραπληροφόρησης.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ίλον Μασκ X πρόστιμο ΕΕ
