Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται πρόστιμο άνω του 1 δισ. στο X του Ιλον Μασκ

Οι ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζονται να επιβάλουν βαρύ πρόστιμο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X του Iλον Μασκ.

Ο ιδιοκτήτης του, παλαιότερα γνωστού ως Twitter, θα κληθεί να πληρώσει πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσα στη χρονιά, για τις πολιτικές του μέσου όσον αφορά την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και της παραπληροφόρησης.

