ΗΠΑ-Ισραήλ: Οι υπουργοί Άμυνας συζήτησαν για την αμερικανική επιστολή σχετικά με την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ μετά το αίτημα της Ουάσινγκτον προς την κυβέρνηση Νετανιάχου για λήψη άμεσων μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης για τις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο.

Ο Λόιντ Όστιν «ενθάρρυνε την κυβέρνηση του Ισραήλ να εξακολουθήσει να λαμβάνει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δεινή ανθρωπιστική κατάσταση, επισημαίνοντας τις πρόσφατες ενέργειες του Ισραήλ με στόχο την αύξηση του όγκου της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα», αναφέρει η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο υπουργών.

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ισραήλ ότι πρέπει να λάβει μέτρα μέσα στον επόμενο μήνα προκειμένου να βελτιώσει την δραματική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποιώντας πως σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθεί αντιμέτωπο με περιορισμούς σε ό,τι αφορά την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

