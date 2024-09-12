Ρωσία: 6 ξένοι δημοσιογράφοι καταζητούμενοι για παράνομη διέλευση συνόρων

Το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών συμπεριέλαβε έξι ξένους δημοσιογράφους στον δικό του κατάλογο των καταζητούμενων επειδή πέρασαν παράνομα τα ρωσικά σύνορα για να κάνουν μεταδόσεις από την περιοχή του Κουρσκ μετά τη διασυνοριακή εισβολή της Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο TASS.

Η Ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας FSB, είχε ανακοινώσει τον προηγούμενο μήνα ότι έχει στοιχειοθετήσει ποινικές υποθέσεις εναντίον αρκετών από τους δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων ένας Βρετανός ανταποκριτής του CNN, ένας δημοσιογράφος της Deutsche Welle, ένας δημοσιογράφος του ιταλικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RAI και τρεις Ουκρανοί που εργάζονται για το τηλεοπτικό κανάλι 1+1.

Τα μέσα στα οποία εργάζονται οι δημοσιογράφοι είχαν δηλώσει προηγουμένως ότι τα ταξίδια τους στο Κουρσκ ήταν νόμιμα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις άρχισαν την εισβολή τους στις 6 Αυγούστου και παραμένουν στο εσωτερικό της Ρωσίας παρά τη ρωσική αντεπίθεση που τις απώθησε κατά τόπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

