Δικαστής της πολιτείας της Βόρειας Ντακότα ανέτρεψε την αυστηρή απαγόρευση των αμβλώσεων της πολιτείας, ανοίγοντας τον δρόμο για να γίνουν νόμιμες οι αμβλώσεις, για πρώτη φορά εδώ και έναν και πλέον χρόνο.

Ο δικαστής Μπρους Ρόμανικ έκρινε ότι το Σύνταγμα της Πολιτείας προστατεύει το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση προτού να καταστεί βιώσιμο το έμβρυο, όπως ζητούσαν οι πάροχοι υπηρεσιών τερματισμού της κύησης που είχαν προσφύγει κατά της απαγόρευσης. Η εντολή του δικαστή θα τεθεί σε εφαρμογή σε 14 ημέρες.

Τον Απρίλιο του 2023 ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας Νταγκ Μπέργκαμ επικύρωσε τον νόμο που απαγόρευε τις αμβλώσεις. Οι γιατροί που έκαναν άμβλωση σε κάποια γυναίκα θα μπορούσαν να διωχθούν για κακούργημα, εκτός αν κινδύνευε η ζωή της.

Ο νόμος προέβλεπε επίσης εξαιρέσεις για τις περιπτώσεις βιασμού και αιμομιξίας, αλλά μόνο κατά τις πρώτες έξι εβδομάδες της εγκυμοσύνης.

Οπισθοχώρηση το 2022: Κατάργηση της συνταγματικής δικαιοδοσίας των εκτρώσεων

Η Αμερική έκανε άλμα προς τα πίσω το 2022 όταν καταργήθηκε η συνταγματική δικαιοδοσία των αμβλώσεων. Ειδικότερα, η υπόθεση Dobbs v. Jackson Women's Health Organization (2022) είναι μια σημαντική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ανέτρεψε τη νομική προστασία του δικαιώματος στην άμβλωση που είχε καθιερωθεί με την απόφαση Roe v. Wade το 1973. Η υπόθεση αφορούσε μια πολιτειακή νομοθεσία του Μισισιπή που απαγόρευε σχεδόν όλες τις αμβλώσεις μετά τις 15 εβδομάδες κύησης. Το Ανώτατο Δικαστήριο, με την απόφαση του, δήλωσε ότι το δικαίωμα στην άμβλωση δεν συνιστά συνταγματικό δικαίωμα προστατευόμενο από την Πέμπτη Τροπολογία, και έτσι οι πολιτείες έχουν την εξουσία να ρυθμίζουν ή να απαγορεύουν τις αμβλώσεις. Αυτή η απόφαση ανέτρεψε την ιστορική απόφαση Roe v. Wade και προκάλεσε δραματικές αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ, με πολλές πολιτείες να θεσπίζουν νέους, πιο αυστηρούς νόμους ή να επιβάλλουν απαγορεύσεις.

Σε ποιες πολιτείες της Αμερικής δεν επιτρέπονται οι εκτρώσεις

Ως το τέλος του 2023, οι νόμοι για τις αμβλώσεις στις Η.Π.Α. είναι πολύ διαφοροποιημένοι, με αρκετές πολιτείες να εφαρμόζουν περιοριστικούς όρους ή ακόμα και πλήρεις απαγορεύσεις μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2022 στην υπόθεση Dobbs κατά Jackson Women's Health Organization. Σε πολιτείες όπου οι αμβλώσεις είναι εν μέρει ή εντελώς παράνομες, περιλαμβάνονται οι εξής:

Αλαμπάμα Αρκάνσας Άινταχο Κεντάκι Λουιζιάνα Μισισίπι Μισούρι Οκλαχόμα Τενεσί Νότια Ντακότα Τέξας Δυτική Βιρτζίνια Γουισκόνσιν

Ορισμένες από αυτές τις πολιτείες έχουν θεσπίσει σχεδόν πλήρεις απαγορεύσεις ή περιορισμούς, με εξαιρέσεις συχνά λίγες περιπτώσεις που αφορούν την υγεία ή τη ζωή του ατόμου που είναι έγκυος. Επίσης, οι νομικές διαμάχες και οι συνεχιζόμενες νομοθετικές αλλαγές σημαίνουν ότι η κατάσταση των νόμων για τις αμβλώσεις μπορεί να αλλάξει.

