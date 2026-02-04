Το Ιρανικό Fars δημοσίευσε φωτογραφίες αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο δημοσίευσε φωτογραφίες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της κρίσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με πιθανή στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν εξαιτίας της καταστολής των διαδηλώσεων και πιέζει για συμφωνία στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν προγραμματίζονται για την Παρασκευή στο Ομάν, ενώ Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε ενδεχόμενη επίθεση, στοχοθετώντας αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο.

Ένα από τα σημαντικότερα ειδησεογραφικά πρακτορεία του Ιράν μετέδωσε τις τελευταίες ημέρες, χωρίς κανένα σχόλιο, φωτογραφίες των αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή, εν μέσω της κρίσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αν και εντός της εβδομάδας αναμένονται συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να πλανάται η απειλή ανάληψης στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν, λόγω της καταστολής των διαδηλώσεων, ενώ πλέον πιέζει τους Ιρανούς να συνάψουν μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα ότι οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα διεξαχθούν την Παρασκευή στο Ομάν. Στην περίπτωση όμως που οι ΗΠΑ εξαπολύσουν κάποια επίθεση, οι Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι θα απαντήσουν αμέσως, αναφέροντας ως πιθανούς στόχους τις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή του Κόλπου.

Σε αυτό το φόντο, το πρακτορείο Fars, που πρόσκειται στις δυνάμεις ασφαλείας, αναρτά εδώ και δύο ημέρες φωτογραφίες ορισμένων αμερικανικών βάσεων, με μοναδική λεζάντα την ημέρα και την ημερομηνία λήψης, με βάση το ιρανικό ημερολόγιο.

Tην Τρίτη παρουσίασε μια αεροφωτογραφία της Αλ Ντάφρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές και οι γαλλικές δυνάμεις. Σήμερα, είχε σειρά η αεροπορική βάση Ίσα του Μπαχρέιν, όπου σταθμεύουν αμερικανικά αεροσκάφη.

Οι φωτογραφίες προκάλεσαν ανησυχία στο Παρίσι.

«Προφανώς, είμαστε σε επαγρύπνηση, έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ώστε οι στρατιώτες μας που βρίσκονται εκεί να εργάζονται υπό τις μέγιστες συνθήκες ασφαλείας», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα πάντως με το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη προς το παρόν ότι οι φωτογραφίες που δημοσιοποίησε το πρακτορείο Fars είναι πρόσφατες.

Πηγή: skai.gr

