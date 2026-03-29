Το Ιράν θα επιτρέψει τη διέλευση 20 πακιστανικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, δύο πλοία θα διασχίζουν καθημερινά την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν

Ισάκ Νταρ

Το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση 20 πλοίων με πακιστανική σημαία από το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ. 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, δύο πλοία θα διασχίζουν καθημερινά την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, όπως πρόσθεσε.

«Πρόκειται για μια ευπρόσδεκτη και εποικοδομητική χειρονομία από το Ιράν, που αξίζει αναγνώρισης», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νταρ. «Αποτελεί προάγγελο ειρήνης και θα συμβάλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή», τόνισε.

Το Πακιστάν ενεργεί ως μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή: skai.gr

