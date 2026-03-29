Το Ιράν θα επιτρέψει τη διέλευση 20 πακιστανικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ

Το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση 20 πλοίων με πακιστανική σημαία από το Στενό του Ορμούζ, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, δύο πλοία θα διασχίζουν καθημερινά την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, όπως πρόσθεσε.

«Πρόκειται για μια ευπρόσδεκτη και εποικοδομητική χειρονομία από το Ιράν, που αξίζει αναγνώρισης», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νταρ. «Αποτελεί προάγγελο ειρήνης και θα συμβάλει στην αποκατάσταση της σταθερότητας στην περιοχή», τόνισε.

I am pleased to share a great news that the Government of Iran has agreed to allow 20 more ships under the Pakistani flag to pass through the Strait of Hormuz; two ships will cross the Strait daily.



This is a welcome and constructive gesture by Iran and deserves appreciation. It… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 28, 2026

Το Πακιστάν ενεργεί ως μεσολαβητής στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Πηγή: skai.gr

