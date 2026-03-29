Ραγδαία κλιμάκωση εμφανίζει τις τελευταίες ώρες η κρίση στη Μέση Ανατολή, με τη σύγκρουση να αποκτά όλο και πιο ευρύ περιφερειακό χαρακτήρα και τα μέτωπα να διευρύνονται από το Ισραήλ και το Ιράν έως τον Λίβανο, την Υεμένη, το Ιράκ και τα κράτη του Κόλπου.

Οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά του Ισραήλ με πυραύλους κρουζ και drones μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, προειδοποιώντας μάλιστα ότι θα συνεχίσουν, την ώρα που η Τεχεράνη δεν σταματά τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ και τη στοχοποίηση χωρών του Κόλπου.

Την ίδια ώρα, φουντώνουν τα σενάρια για χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο, σύμφωνα με τη Washington Post, επεξεργάζεται σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, με πιθανότερο αυτό των στοχευμένων επιδρομών από ειδικές δυνάμεις και μονάδες πεζικού. Σενάριο που ενισχύεται από την ανάπτυξη στην περιοχή του αμερικανικού πολεμικού πλοίου USS Tripoli, που μεταφέρει περίπου 3.500 ναύτες και πεζοναύτες, καθώς και αεροσκάφη μεταφοράς και μαχητικά κρούσης, όπως επίσης και αμφίβια επιθετικά και τακτικά μέσα.

Μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον υλοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει σαφή κλιμάκωση του πολέμου και αναβάθμιση της αμερικανικής εμπλοκής.

Στο μεταξύ, η Τεχεράνη ανεβάζει περαιτέρω τους τόνους. Οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν με πλήγματα κατά ισραηλινών και αμερικανικών πανεπιστημίων στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις που -κατά το Ιράν- σημειώθηκαν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Τεχεράνη, δίνοντας διορία στην Ουάσινγκτον έως το μεσημέρι της Δευτέρας να καταδικάσει τις επιθέσεις αυτές.

Έντονη παραμένει η αστάθεια και στο Ιράκ, καθώς επίθεση σημειώθηκε στην κατοικία του προέδρου της Περιφέρειας του Κουρδιστάν, Νετσιρβάν Μπαρζανί, ενώ νέα πλήγματα σε Κιρκούκ και Μοσούλη προκάλεσαν θύματα στις δυνάμεις ασφαλείας και σε παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, καταγράφηκαν και ορισμένες θετικές κινήσεις. Το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει τη διέλευση 20 πακιστανικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ, σε μια ένδειξη περιορισμένης αποκλιμάκωσης σε ένα από τα πιο κρίσιμα ενεργειακά περάσματα του κόσμου.

Την ίδια στιγμή, αντιπολεμικές διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις ΗΠΑ όπως και στο Τελ Αβίβ, όπου η αστυνομία προχώρησε και σε συλλήψεις.



