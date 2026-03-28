Οι δυνάμεις ασφαλείας στο Τελ Αβίβ διέλυσαν αντιπολεμική συγκέντρωση στην οποία μετείχαν εκατοντάδες διαδηλωτές σήμερα το βράδυ, μια κινητοποίηση για την οποία δεν είχαν δώσει άδεια οι αρχές. Οι διοργανωτές κατήγγειλαν τη "βίαιη διάλυσή" της και υποσχέθηκαν νέες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα συνελήφθησαν και ορισμένοι διαδηλωτές ρίχτηκαν στο έδαφος, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που ήταν παρόντες στην αντιπολεμική συγκέντρωση στην πλατεία Χαμπίμα του Τελ Αβίβ, στο κεντρικό Ισραήλ.

Μια άλλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας όπου συμμετείχαν περίπου 100 διαδηλωτές και η οποία κρίθηκε επίσης "παράνομη" από τις αρχές, πραγματοποιήθηκε στη Χάιφα (βόρειο Ισραήλ), όπου συνελήφθησαν πέντε άτομα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

"Αντισταθείτε", έγραφαν πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ, ενώ άλλοι είχαν συγκεντρωθεί πίσω από ένα μεγάλο πανό που έγραφε: ''Σταματήστε να τροφοδοτείτε την πολεμική μηχανή".

Οι διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως οι Peace Now (Ειρήνη Τώρα) και Standing Together (Στεκόμαστε Μαζί), που καταγγέλλουν τον "πόλεμο χωρίς τέλος" του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

''Είμαστε τέσσερις εβδομάδες στον πόλεμο και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο στόχος", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιοράμ, ένας 52χρονος ξεναγός που δεν είπε το επώνυμό του, κατά την έναρξη της συγκέντρωσης.

"Κανείς δεν έχει σκεφτεί πώς θα βγούμε από αυτό και δεν υπάρχει τέλος στον ορίζοντα", δήλωσε η 76χρονη Τζοάν Λεβίν, η οποία ζει στο Ισραήλ τα τελευταία 50 χρόνια, εκτιμώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν βυθίσει τον κόσμο "σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση".

Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, μικρές διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί στο Τελ Αβίβ.

Ωστόσο, η ισραηλινή κοινή γνώμη παραμένει στην ευρεία πλειοψηφία της υπέρ του πολέμου κατά του Ιράν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, παρότι το ποσοστό των αντιτιθέμενων αυξήθηκε από 4% σε 11,5%, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ισραηλινού Ινστιτούτου Δημοκρατίας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

"Δεν θα παραιτηθούμε. Η διαμαρτυρία κατά του πολέμου και της κυβέρνησης θα συνεχίσει να αυξάνεται, διαβεβαίωσε η οργάνωση Standing Together σε ανακοίνωση σήμερα το βράδυ, καταγγέλλοντας τη "βίαιη διάλυση" της διαδήλωσης στο Τελ Αβίβ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

