Ένα όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης Ντέρμπι στη Βρετανία, σημαίνοντας συναγερμός στις αρχές, ενώ συνελήφθη ο οδηγός.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά, και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου από το προσωπικό των πρώτων βοηθειών πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο, αναφέρει το BBC.

Το περιστατικό συνέβη στο Friar Gate περίπου στις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου και το όχημα που παρέσυρε πεζούς ήταν ένα μαύρο Suzuki Swift.

BREAKING: Car drives into pedestrians in Derby city centre, UK. Reports of at least 20 people hit and 'mowed down'. Suspect arrested, per police. pic.twitter.com/7kHQu9WhXI — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 29, 2026

Η αστυνομία καλεί όσους βρίσκονται στο Ντέρμπι να επικοινωνήσουν με τις αρχές, εάν έχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το περιστατικό και επισημαίνει ότι δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το κοινό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης του Ντέρμπισαϊρ, αστυνομικοί σταμάτησαν ένα όχημα που πιστεύεται ότι εμπλέκεται στο περιστατικό λίγο μετά τη συμβάν και ο οδηγός, ένας άνδρας περίπου 30 ετών συνελήφθη και κρατείται.

Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.