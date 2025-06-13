Το τέχνασμα του Ισραήλ στην επίθεση κατά των ιρανικών πυρηνικών στόχων

Το Ισραήλ έστειλε κομάντος της Μοσάντ βαθιά στην ιρανική επικράτεια για να καταστρέψουν ιρανικά οπλικά συστήματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης του Ισραήλ εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών στόχων, είπε μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας, ενώ ένας άλλος αξιωματούχος ανέφερε πως το Ισραήλ χρησιμοποίησε ένα τέχνασμα για να υπαινιχθεί πως το πλήγμα δεν ήταν επικείμενο.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της μυστικής φύσης των επιχειρήσεων, περιέγραψαν κρυφές και εκτενείς προετοιμασίες που οδήγησαν σε μια επίθεση, η οποία έστειλε στα ύψη τις τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο μιας περιφερειακής κλιμάκωσης.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει τις αναφορές από ανεξάρτητες πηγές.

Ιρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν στο Ρόιτερς, λίγο πριν από την επίθεση, εμφανίστηκαν απαξιωτικοί απέναντι στο ενδεχόμενο μιας επικείμενης ενέργειας και επαναλάμβαναν πως η συζήτηση για πλήγματα συνιστούσε απλά «ψυχολογική πίεση» με στόχο να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, οι οποίες επρόκειτο να διεξαχθούν την Κυριακή.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν έχει προς το παρόν απαντήσει σε ένα αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσει τη μυστική επιχείρηση του Ισραήλ και τα τεχνάσματα που σχετίζονταν με τις επιθέσεις.

Ενόψει της επίθεσης, το Ισραήλ έδωσε την εντύπωση ότι η προσοχή του παρέμενε επικεντρωμένη στην αμερικανική διπλωματία προς την κατεύθυνση μιας πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν, ενημερώνοντας δημοσιογράφους πως ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του θα μετέβαινε στην Ουάσιγκτον πριν από τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων.

Αντιθέτως, το Ισραήλ γνωστοποίησε πως έστειλε 200 πολεμικά αεροσκάφη για να πραγματοποιήσουν ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν, πριν από τα ξημερώματα της Παρασκευής, πλήττοντας πυρηνικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια κατασκευής πυραύλων και σκοτώνοντας στρατιωτικούς διοικητές και πυρηνικούς επιστήμονες, σε μια κλιμάκωση των προσπαθειών του να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει ένα πυρηνικό όπλο.

Η ισραηλινή πηγή ασφαλείας είπε ότι ο στρατός του Ισραήλ και η Μοσάντ εργάστηκαν για χρόνια για τις πληροφορίες που χρειάζονταν για τα πλήγματα, στα οποία σκοτώθηκε, μεταξύ άλλων, ο διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Η πηγή ασφαλείας ανέφερε πως οι κομάντος της Μοσάντ ανέπτυξαν κρυφά όπλα στο Ιράν, μεταξύ άλλων εκρηκτικά μη επανδρωμένα οχήματα που εκτοξεύτηκαν σε μια επιφάνειας-επιφάνειας πυραυλική βάση κοντά στην Τεχεράνη.

Οι κομάντος της Μοσάντ έβαλαν επίσης με οπλικά συστήματα ακριβείας εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων εδάφους-αέρος καθώς ξεκίναγε η ισραηλινή επίθεση, ελαττώνοντας την απειλή για τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη.

Σε ένα μαυρόασπρο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μοσάντ διακρίνεται, όπως περιέγραψε, η επιχειρησιακή δύναμη της οργάνωσης, δύο καμουφλαρισμένες σιλουέτες κουλουριασμένες σε έδαφος, που μοιάζει με έρημο, να χρησιμοποιούν το οπλικό σύστημα ακριβείας που στόχευε να καταστρέψει το συστήματα αεράμυνας του Ιράν.

Ορισμένα από τα δομικά στοιχεία της επιχείρησης θα μπορούσαν να έχουν πάρει χρόνια για να συναρμολογηθούν, δήλωσε η Σίμα Σίνε, μια πρώην αναλύτρια της Μοσάντ και νυν ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ (INSS).

Η απόφαση να πληγεί το Ιράν ελήφθη τη Δευτέρα, την ίδια ημέρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησαν τηλεφωνικά, ενώ ο Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς και ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ αποφάσισαν ότι η επιχείρηση θα ξεκινούσε σήμερα, είπε μια δεύτερη πηγή, ένας Ισραηλινός αξιωματούχος στον τομέα της άμυνας.

Η συζήτησή τους διεξήχθη μετά τη συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου, είπε ένας τρίτος αξιωματούχος, στενός συνεργάτης του Νετανιάχου.

Το τελικό πράσινο φως έδωσε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραηλινού πρωθυπουργού, που συγκλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν των πληγμάτων, το Ισραήλ εφάρμοσε ένα τέχνασμα για να δημιουργήσει την εντύπωση ότι μια επίθεση δεν ήταν επικείμενη, σύμφωνα με μια τέταρτη πηγή, επίσης έναν Ισραηλινό αξιωματούχο.

Οι ψευδείς πληροφορίες που έκαναν λόγο για μια ρήξη μεταξύ του Ισραήλ με τις ΗΠΑ που αναδύθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης Νετανιάχου-Τραμπ τη Δευτέρα δεν διαψεύστηκαν, είπε η τέταρτη πηγή.

Ένα δελτίο Τύπου σχετικά με μια επίσκεψη του Κατς, του Ζαμίρ και του επικεφαλής της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ Τομέρ Μπαρ σε μια βάση της πολεμικής αεροπορίας ανέφερε τη Γάζα, την Υεμένη και τον Λίβανο, όχι όμως το Ιράν.

Η τέταρτη πηγή είπε ότι το τέχνασμα περιελάμβανε να δίνονται παραπλανητικές πληροφορίες σε ενημερώσεις Τύπου. Καθώς η επίθεση ξεδιπλωνόταν τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ορισμένοι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι επικαλέστηκαν μία τέτοια ενημέρωση, σύμφωνα με την οποία ο υπουργός Στρατηγικών Σχέσεων Ρον Ντέρμερ και ο επικεφαλής της Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα εστάλησαν στην Ουάσιγκτον ενόψει του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την Κυριακή.

Ο Ντέρμερ αργότερα εμφανίστηκε να κάθεται μαζί με τον Νετανιάχου στο καταφύγιο του αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων στο Τελ Αβίβ, σε ένα βίντεο που διένειμε το γραφείο του πρωθυπουργού.

Μια πέμπτη, στρατιωτική πηγή είπε ότι το Ισραήλ κατάφερε να αιφνιδιάσει το Ιράν, όμως από τη στιγμή που η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρωθεί, θα μπορούσαν να έλθουν «δύσκολες ημέρες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

