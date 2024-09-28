Το Ιράν καταγγέλλει ότι το Ισραήλ έπληξε τη Βηρυτό με αμερικανικές βόμβες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατήγγειλε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε αμερικανικές διατρητικές βόμβες (σ.σ. τις αποκαλούμενες «bunker busters» για την καταστροφή καταφυγίων) κατά την επίθεση της Παρασκευής στη Βηρυτό.

«Το ισραηλινό καθεστώς χρησιμοποίησε αρκετές διατρητικές βόμβες των 2.500 κιλών που του δώρισαν οι ΗΠΑ για να πλήξει κατοικημένες περιοχές στη Βηρυτό», είπε ο ιρανός ΥΠΕΞ σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι της Χεζμπολάχ ήταν στόχοι του ισραηλινού πλήγματος στο αρχηγείο της οργάνωσης, στα προάστια της Βηρυτού, δήλωσε υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για να πει με σιγουριά εάν σκοτώθηκε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών κατήγγειλε επίσης «σκανδαλώδεις απειλές» του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος προειδοποίησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την ικανότητα της χώρας του να πλήξει το Ιράν.

«Είναι ιστορικό αίσχος να εμφανίζεται στα Ηνωμένα Έθνη ένας διαβόητος δολοφόνος και να δηλητηριάζει τη Γενική Συνέλευση με αποκρουστικά ψέματα και εξωφρενικές απειλές ότι θα εισβάλει σε άλλες χώρες και θα σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους», είπε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

