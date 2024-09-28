Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 91 τραυματίστηκαν από τα χθεσινά ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Προηγούμενος απολογισμός του υπουργείου έκανε λόγο για δύο νεκρούς και 76 τραυματίες, καθώς και ότι διασώστες αναζητούσαν επιζώντες στα ερείπια κτιρίων.

Επτά κτίρια κατέρρευσαν εξαιτίας της ισραηλινής επίθεσης, σύμφωνα με το προσκείμενο στη Χεζμπολάχ τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar. Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν «πλήγμα ακριβείας» στο αρχηγείο της Χεζμπολάχ.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα. Ωστόσο, πηγή από το λιβανέζικο κίνημα διαβεβαίωνε ότι ο Χασάν Νασράλα είναι σώος.

Η Χεζμπολάχ απέκλεισε τη βομβαρδισμένη περιοχή, ζητώντας από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν. Σε εικόνες που μεταδίδει ζωντανά το Al Manar, διακρίνονται διασώστες να απομακρύνουν ερείπια αναζητώντας επιζώντες, ενώ καπνός εξακολουθεί να υψώνεται από ορισμένα σημεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

