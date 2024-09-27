Γαλλία: Διάρρηξη στην πρεσβεία της Ιορδανίας

Άγνωστοι διέρρηξαν την πρεσβεία της Ιορδανίας στη Γαλλία και έκλεψαν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή περιείχε ευαίσθητες πληροφορίες, ανέφερε μια αστυνομική πηγή.

Η διάρρηξη έγινε τη νύχτα της Τετάρτης προς την Πέμπτη, στο κτίριο της πρεσβείας που βρίσκεται στο Νεϊγί-σιρ-Σεν, στα προάστια του Παρισιού.

Η εισαγγελία της Ναντέρ έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Οι φύλακες ασφαλείας της πρεσβείας διαπίστωσαν τη διάρρηξη το πρωί της Πέμπτης. Σύμφωνα με την αστυνομική πηγή, έλειπαν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα ρολόι αξίας 15.000 ευρώ, 12.700 ευρώ σε μετρητά, δύο χρηματοκιβώτια που περιείχαν συλλεκτικά πιστόλια με τα πυρομαχικά τους και ένα σετ κλειδιών της πρεσβευτικής κατοικίας.

Η εισαγγελία απέφυγε να επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

