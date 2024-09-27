Η Ζεϊνάμπ Νασράλα, κόρη του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα , φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο το κεντρικό αρχηγείο της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού την Παρασκευή.

Το Channel 12 στο Ισραήλ ανέφερε τον θάνατό της, αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τη Χεζμπολάχ ή τις λιβανικές αρχές.

Η Ζεϊνάμπ, γνωστή για την ειλικρινή πίστη της στη Χεζμπολάχ και τις θυσίες της οικογένειάς της, είχε προηγουμένως μιλήσει δημόσια για τον θάνατο του αδελφού της, Χάντι, ο οποίος σκοτώθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις το 1997.

Σε μια συνέντευξη του 2022 στο Al-Manar TV, περιέγραψε την αντίδραση της οικογένειάς της: «Όταν ο αδερφός μου Χάντι «μαρτύρησε», οι γονείς μου δεν έχυσαν ούτε ένα δάκρυ», αντανακλώντας την υπερηφάνεια της οικογένειας για την πορεία τους.

Σημείωσε ότι η μητέρα της θεώρησε τον θάνατο του Hadi ως «συντόμευση» για τη μετά θάνατον ζωή και η οικογένεια επέλεξε να τιμήσει τη θυσία του αντί να θρηνήσει παραδοσιακά.

Πηγή: skai.gr

