Άμεση αναμένεται να είναι η απάντηση του Ιράν στην πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπως αναφέρει το CNN, επικαλούμενο ανώνυμη ανώτερη πηγή.

Το Ιράν αναμένεται να δώσει μια «οριστική και οδυνηρή» απάντηση πιθανότατα πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ στις 5 Νοεμβρίου, αναφέρει η πηγή η οποία έχει γνώση των διαβουλεύσεων.

«Η απάντηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος θα είναι οριστική και οδυνηρή».

Το Ισραήλ αναμένει μια πιθανή ιρανική απάντηση στο χτύπημα ωστόσο, μέχρι στιγμής ήταν σαφές ότι το Ιράν επιδίωκε να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο.

Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι τυχόν περαιτέρω επιθέσεις στο έδαφός της θα αντιμετωπιστούν με αποφασιστική δράση. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι προειδοποίησε χθες ότι εάν το Ιράν εκτοξεύσει ξανά βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, τότε ο στρατός θα απαντήσει χρησιμοποιώντας «ικανότητες που δε χρησιμοποιήσαμε» στα πλήγματα της περασμένης εβδομάδας.

Πηγή: skai.gr

