Ο Πούτιν όρισε τους τέσσερις άξονες για συνομιλίες με την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε σε ποια βάση είναι έτοιμη η Μόσχα να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία. Όπως είπε, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS, αυτή περιλαμβάνει τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, τις «λεπτομέρειες» που συζητήθηκαν στο Άνκορατζ (στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ), τις πραγματικότητες στο πεδίο και τις αρχές που ο ίδιος είχε παρουσιάσει σε ομιλία του στο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών τον Ιούνιο του 2024.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών που είχαν επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε ο Πούτιν σε συνεδρίαση με την κυβέρνηση. «Στη βάση των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης, των παραμέτρων που συζητήθηκαν στο Άνκορατζ και, το σημαντικότερο, των πραγματικοτήτων στο πεδίο. Καθώς και των αρχών που είχα διατυπώσει πριν από μερικά χρόνια στο υπουργείο Εξωτερικών», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στο μέτωπο, ενώ κατηγόρησε το Κίεβο ότι στοχοποιεί πολιτικές εγκαταστάσεις καθώς, όπως υποστήριξε, χάνει εδάφη.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία επιχειρεί να δημιουργήσει προβλήματα στη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, ζήτησε από την κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις ουκρανικές επιθέσεις.

Νωρίτερα, ο Πούτιν υποστήριξε ότι ολόκληρη η Δύση εργάζεται προς όφελος της Ουκρανίας, προμηθεύοντάς τη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Φυσικά, με μια τόσο μαζική επιρροή, όταν ολόκληρη η Δύση εργάζεται γι’ αυτούς, αυτά τα drones καταφθάνουν σε τεράστιες ποσότητες», δήλωσε ο Πούτιν.

Σχολιάζοντας την ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ρώσος ηγέτης υποστήριξε ότι αυτή δεν δημιουργεί προϋποθέσεις για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά αντίθετα ενισχύει τις προοπτικές περαιτέρω σύγκρουσης.

Ο Πούτιν συνέχισε λέγοντας ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με τον Ζελένσκι, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, οι ουκρανικές δυνάμεις πλήττουν μη στρατιωτικούς στόχους ενώ ταυτόχρονα ζητούν την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία «ανά πάσα στιγμή», συνεχίζοντας από το σημείο όπου είχαν διακοπεί. Παράλληλα, απέρριψε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμετοχή στην ειρηνευτική διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι έχουν αποτύχει και δεν πρέπει πλέον να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

«Είμαστε έτοιμοι να τις επαναλάβουμε οποιαδήποτε στιγμή, συνεχίζοντας ακριβώς από το σημείο όπου είχαν διακοπεί», ανέφερε ο Λαβρόφ σε εκδήλωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Παράλληλα, σχολιάζοντας τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμετάσχει στη διαπραγματευτική διαδικασία, υποστήριξε ότι όλες οι πρωτοβουλίες της ΕΕ «έχουν αποτύχει» και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος να λαμβάνονται πλέον «σοβαρά υπόψη» οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

«Βρισκόμαστε σήμερα αντιμέτωποι με μια κατάσταση στην οποία κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης επί ίσοις όροις απορρίπτεται από τους γραφειοκράτες των Βρυξελλών και τους συνεργούς τους στο Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο. Θέλω να τονίσω για ακόμη μία φορά: επιδιώκουν εκδίκηση, να αναγκάσουν τη Ρωσία να συνθηκολογήσει και να αποδεχθεί την προσάρτηση της Ουκρανίας, η οποία κυβερνάται από το σημερινό ναζιστικό καθεστώς, είτε από το ΝΑΤΟ είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση», υποστήριξε ο Λαβρόφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.