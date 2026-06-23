Η αστυνομία στην Ουγγαρία συνέλαβε έναν 30χρονο άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι συγκέντρωνε ανθρώπινα λείψανα, τα οποία φέρεται να προέρχονται από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία και από τον χώρο εργασίας του σε νοσοκομείο.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 17 Ιουνίου από την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών, έπειτα από πληροφορίες ότι ο άνδρας διατηρούσε ανθρώπινα λείψανα τόσο στην κατοικία του όσο και στον εργασιακό του χώρο.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του, οι αρχές εντόπισαν ανθρώπινα οστά και άλλα ανατομικά ευρήματα (μία καρδιά, τα οποία κατασχέθηκαν για περαιτέρω εξέταση. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνεται και υλικό το οποίο εξετάζεται ως προς την προέλευσή του.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας εργάζεται σε νοσοκομείο ως βοηθητικό προσωπικό.

Κατά την ανάκριση φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε συλλέξει τα ευρήματα, ενώ οι αρχές εξετάζουν περαιτέρω τους ισχυρισμούς του.

Η αστυνομία αναφέρει ότι είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανατομία και την παθολογία, ενώ διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν τα λείψανα, μεταξύ άλλων και μέσω του χώρου εργασίας του ή από παλαιότερες ταφές σε εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα έχουν σταλεί για ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

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