Ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού Αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβι προειδοποιεί ότι εάν το Ιράν εκτοξεύσει ξανά βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ, τότε ο στρατός θα απαντήσει χρησιμοποιώντας «ικανότητες που δε χρησιμοποιήσαμε» στα πλήγματα την περασμένη εβδομάδα.

«Εάν το Ιράν κάνει το λάθος και εκτοξεύσει άλλο ένα μπαράζ πυραύλων στο Ισραήλ, θα ξέρουμε και πάλι πώς να φτάσουμε στο Ιράν, να φτάσουμε ακόμη και με δυνατότητες που δε χρησιμοποιήσαμε αυτή τη φορά και να χτυπήσουμε πολύ, πολύ σκληρά τόσο τις δυνατότητες όσο και τα μέρη που αφήσαμε στην άκρη», λέει στα πληρώματα της αεροπορικής βάσης Ramon στο νότιο Ισραήλ.

«Το κάναμε αυτό για έναν πολύ απλό λόγο - γιατί μπορεί να μας ζητηθεί να το κάνουμε ξανά. Δεν τελειώσαμε αυτή τη διοργάνωση, είμαστε ακριβώς στη μέση της», προσθέτει ο Χαλεβί.

Πηγή: skai.gr

