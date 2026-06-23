Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή καταγραφή νέων υψηλών 17 ετών, υπό το βάρος της επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση κόντρα στο πτωτικό κλίμα κινήθηκαν οι μετοχές της Aktor, της Coca Cola HBC, της Allwyn και της Metlen.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.472,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,13%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.471,32 μονάδες (-1,19%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 483,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 152,4 εκατ. ευρώ αφορούν στη διακίνηση 11 πακέτων μέσω των οποίων μεταβιβάστηκαν οι μετοχές του placement της Viohalco στη Cenergy Holdings.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+3,05%), της Coca Cola HBC (+1,71%), της Allwyn (+0,70%) και της Metlen (+0,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-3,37%), της Optima Bank (-2,82%), της Alpha Bank (-2,70%), της Πειραιώς (-2,70%) και της Eurobank (-2,42%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Cenergy διακινώντας 7.314.178 και 7.296.762 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Cenergy με 176,83 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 78,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 81 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αλουμύλ (+5,08%) και ΣΙΔΜΑ (+3,16%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy (-7,79%) και CNL Capital (-4,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 12,8400 +3,05%

ALLWYN: 13,7250 +0,70%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,7900 -1,90%

METLEN: 42,3000 +0,52%

OPTIMA: 10,3400 -2,82%

ΤΙΤΑΝ: 52,5500 -2,23%

ALPHA BANK: 4,0400 -2,70%

AEGEAN AIRLINES: 12,6000 -0,94%

VIOHALCO: 21,3500 -2,29%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,0000 -1,08%

ΔΑΑ: 10,5400 -1,50%

ΔΕΗ: 23,0000 -0,52%

COCA COLA HBC: 53,5000 +1,71%

ΕΛΠΕ: 10,6000 -3,37%

ELVALHALCOR: 5,6000 -2,10%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,5000 -1,27%

ΕΥΔΑΠ: 10,6600 -0,56%

EUROBANK: 4,2250 -2,42%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7500 -1,24%

MOTOR OIL: 38,8000 αμετάβλητη

JUMBO: 22,2400 -1,16%

ΟΛΠ: 39,1500 -0,13%

ΟΤΕ: 18,9100 -0,11%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9, 2140 -2,70%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,0000 αμετάβλητη

Πηγή: skai.gr

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