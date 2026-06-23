Η αντιπροσωπεία της αφγανικών αρχών των Ταλιμπάν, που έφθασε σήμερα στις Βρυξέλλες, είχε «εποικοδομητικές» επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους όρους της ενδεχόμενης επιστροφής Αφγανών μεταναστών στη χώρα καταγωγής τους, δήλωσε Αφγανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Οι συναντήσεις ήταν εποικοδομητικές και μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα καταλήξουν σε θετικές εξελίξεις», με σεβασμό στα δικαιώματα των Αφγανών που βρίσκονται στην ΕΕ, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε από την πλευρά του ότι μια «τεχνική» συνάντηση διεξήχθη μεταξύ των εκπροσώπων των κρατών μελών και των de facto αφγανικών αρχών υπεύθυνων για την επιστροφή και την επανεισδοχή».

Τον Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καλέσει εκπροσώπους από το Αφγανιστάν στις Βρυξέλλες, μετά το αίτημα 20 χωρών της ΕΕ και του χώρου Σένγκεν για συνομιλίες που απέβλεπαν στην απέλαση περισσότερων Αφγανών πολιτών που δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ.

«Αυτά τα κράτη μέλη εστιάζουν στην επιστροφή ατόμων που έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα ή θέτουν απειλή για την ασφάλεια», είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος της Επιτροπής ενόψει των συνομιλιών

Η επίσκεψη πραγματοποιείται μετά από μια πρώτη συνάντηση των Ταλιμπάν και αξιωματούχων της ΕΕ τον Ιανουάριο στο Αφγανιστάν.

Οι απελάσεις στο Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα κυρίως από τότε που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία το 2021. Οι ισλαμιστές παραμένουν απομονωμένοι διεθνώς λόγω του ιστορικού τους στα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως τους περιορισμούς τους στις γυναίκες και τα κορίτσια.

Πηγή: skai.gr

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