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Παναθηναϊκός: Αποσύρεται από την περίπτωση Φαν Ντρόνγκελεν και εξετάζει άλλους παίκτες

Όπως μεταφέρθηκε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 από τον Τάσο Νικολογιάννη, ο Παναθηναϊκός βάζει φρένο στην περίπτωση του Ολλανδού στόπερ

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Βαν Ντρόνγκελεν

Σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και του Τάσου Νικολογιάννη, ο Παναθηναϊκός αλλάζει ρότα στην υπόθεση του Φαν Ντρόνγκελεν.

Οι «πράσινοι» προσπαθούσαν εδώ και πολλά 24ωρα να έρθουν σε οριστική συμφωνία με τη Σάμσουνσπορ για να τον αποκτήσουν με κανονική μεταγραφή, ωστόσο τα ποσά που ζητάει ο τουρκικός σύλλογος θεωρούνται τουλάχιστον υπερβολικά από τη διοίκηση του «τριφυλλιού», με αποτέλεσμα να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του ποδοσφαιριστή.

Ο Παναθηναϊκός πλέον, ενώ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι, αναζητά ακόμη έναν κεντρικό αμυντικό για να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική του γραμμή, ο οποίος δεν πρόκειται να είναι ο Φαν Ντρόνγκελεν, με τους «πράσινους» να στρέφονται σε άλλες περιπτώσεις.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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