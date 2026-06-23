Ασμίνιο Ευβοίας: 45χρονος «ταμπουρώθηκε» μετά από εμπρησμό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται κρίσιμη αστυνομική επιχείρηση στο Ασμίνιο της βόρειας Εύβοιας, μετά την απόφαση ενός 45χρονου κατοίκου της περιοχής να ταμπουρωθεί εντός της οικίας του, αρνούμενος να παραδοθεί και να συνεργαστεί με τις διωκτικές Αρχές.

Το περιστατικό εκτυλίσσεται από το μεσημέρι της Τρίτης 23 Ιουνίου, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της τοπικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η αλληλουχία των γεγονότων ξεκίνησε απρόσμενα, όταν ο άνδρας προχώρησε σε εμπρησμό στην αυλή της ίδιας του της κατοικίας.

Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών κλιμακίων απέτρεψε τα χειρότερα, καθώς η εστία κατασβέστηκε γρήγορα και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, προτού οι φλόγες απειλήσουν γειτονικές ιδιοκτησίες ή επεκταθούν στο εσωτερικό του οικήματος.

Παρά την επιτυχή κατάσβεση της πυρκαγιάς, η κατάσταση έλαβε απρόβλεπτη τροπή. Ο 45χρονος παρέμεινε κλειδωμένος μέσα στο σπίτι, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει προχωρήσει σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Στο σημείο έχουν σπεύσει ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες να τον προσεγγίσουν για να διασφαλίσουν την ασφαλή απομάκρυνσή του και την άμεση παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση αποδεικνύεται ωστόσο ιδιαίτερα περίπλοκη. Ο άνδρας απορρίπτει επίμονα κάθε προσπάθεια διαπραγμάτευσης, αγνοώντας τις εκκλήσεις των αστυνομικών. Παράλληλα, διατηρεί επιθετική στάση, εκτοξεύοντας λεκτικές απειλές εναντίον των ενστόλων που βρίσκονται αναπτυγμένοι γύρω από την περίμετρο της κατοικίας.

Η συγκεκριμένη περιοχή στο Ασμίνιο παραμένει αυστηρά αποκλεισμένη.

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