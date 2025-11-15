Λογαριασμός
Το Ιράν επιβεβαίωσε την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που μετέφερε πετροχημικά

Μετά από επιθεωρήσεις, οι αρχές του Ιράν ανέφεραν ότι «το δεξαμενόπλοιο παραβίαζε τους κανονισμούς μεταφέροντας μη εξουσιοδοτημένα φορτία»

Το Ιράν επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετροχημικά με προορισμό τη Σιγκαπούρη στα ύδατα του Κόλπου την Παρασκευή, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά από επιθεωρήσεις, οι αρχές ανέφεραν ότι «το δεξαμενόπλοιο παραβίαζε τους κανονισμούς μεταφέροντας μη εξουσιοδοτημένα φορτία», χωρίς όμως να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

TAGS: Ιράν δεξαμενόπλοιο
