Το Ιράν επιβεβαίωσε την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που μετέφερε πετροχημικά

Το Ιράν επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι οι Φρουροί της Επανάστασης κατάσχεσαν ένα δεξαμενόπλοιο που μετέφερε πετροχημικά με προορισμό τη Σιγκαπούρη στα ύδατα του Κόλπου την Παρασκευή, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Μετά από επιθεωρήσεις, οι αρχές ανέφεραν ότι «το δεξαμενόπλοιο παραβίαζε τους κανονισμούς μεταφέροντας μη εξουσιοδοτημένα φορτία», χωρίς όμως να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.
