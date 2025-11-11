Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης «Άγιος Νικόλαος» για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό.

Με υψηλή προσέλευση και παρουσία της πολιτικής ηγεσίας, μελών της Κυβέρνησης, της Ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και μελών της Ναυτιλίας των Ελλήνων-δωρητών του σχεδίου δράσης, το πολυδιάστατο κοινωνικό αποτύπωμα του οποίου παρουσιάστηκε μέσω ενός αφιερωματικού βίντεο κατά την έναρξη της εκδήλωσης.

Αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, εκπροσωπώντας τα πληγέντα σχολεία της Θεσσαλίας, που ανακατασκευάστηκαν και αναβαθμίστηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕΕ, έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση. Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή όταν τρεις μαθητές του Γυμνασίου Φαρκαδόνας Τρικάλων, του Γιώργου Αργύρη, της Μαρίζας Μπαγιώτη και του Βασίλη Κουνή, πήραν τον λόγο, ερχόμενοι από την περιοχή της οποίας όλα τα σχολεία αγκαλιάστηκαν από το σχέδιο δράσης «Άγιος Νικόλαος», αφού είχαν καταστραφεί. Έστειλαν μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας, εκφράζοντας τη δύναμη της νέας γενιάς της Θεσσαλίας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξαναχτίσατε μόνο τα κτίρια. Ξαναχτίσατε την πίστη μας, ξαναχτίσατε την ελπίδα μας».

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), Μελίνα Τραυλού στην ομιλία της ανέφερε:



«Αγαπητά μας παιδιά, εμείς σας ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δώσατε να είστε σήμερα κοντά μας. Μαρίζα, Βασίλη, Γιώργο, μας συγκινήσατε με τα λόγια σας και μας δείξατε τι σημαίνει να ελπίζεις, να στηρίζεις, να προχωράς μαζί και να προχωράς μπροστά. Η αλήθεια σας εκφράζει τη Θεσσαλία που στέκεται όρθια, με αισιοδοξία, αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής.

Ένα μεγάλο, επίσης, «ευχαριστώ» και «εύγε» στις και στους αριστούχους από τα σχολεία της Θεσσαλίας... που βρίσκεστε σήμερα εδώ, μαζί με τους εκπαιδευτικούς σας. Εσείς εκπροσωπείτε και είστε το μέλλον του τόπου σας, του τόπου μας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί,

Σεβασμιώτατοι,

Κύριοι Αρχηγοί,

Αγαπητές και αγαπητοί μου συνάδελφοι,

Κυρίες και Κύριοι,

Τα τελευταία δύο χρόνια επισκέφθηκα πολλές φορές τις πληγείσες περιοχές, έναν τόπο που δοκιμάστηκε σκληρά, αλλά δεν έχασε το φως και την ψυχή του. Συνάντησα ανθρώπους αποφασισμένους να ξανασταθούν στα πόδια τους, παιδιά που ανυπομονούσαν να επιστρέψουν στα σχολεία τους και εκπαιδευτικούς που κράτησαν τη φλόγα της γνώσης άσβεστη. Κάθε φορά, μας υποδέχονται με χαμόγελο και αγάπη, σαν δικούς τους ανθρώπους. Ιδιαίτερα στα εγκαίνια των σχολείων, τα συναισθήματα δεν περιγράφονται... μόνο βιώνονται.

Το σχολείο είναι θεμέλιο νέας αρχής. Είναι εκεί που ξαναγεννιέται η ελπίδα και χτίζεται το αύριο.

Στη ναυτιλία των Ελλήνων δεν είμαστε των λόγων, αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα μας.

Συνεπώς, η πλήρης ανάληψη της ανακατασκευής και αναβάθμισης των σχολείων ήταν για εμάς μια συνειδητή πράξη καθήκοντος απέναντι στα παιδιά, στους γονείς, στους δασκάλους και στις διαχρονικές αξίες που ενώνουν τον ελληνικό εφοπλισμό με την κοινωνία.

Και θέλω να ευχαριστήσω, για ακόμα μία φορά, όλες και όλους τους συναδέλφους μου, που άμεσα και αποτελεσματικά συμπορευτήκαμε σε αυτή την πρωτοβουλία εθνικής βαρύτητας, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας: «Ναυτιλία και Κοινωνία Πάντα Μαζί».

Το σχέδιο «Άγιος Νικόλαος» αγκάλιασε την παιδεία, αλλά και τους κρίσιμους τομείς της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της δημόσιας υγείας, καθώς και στοχευμένες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αλληλεγγύης, αναγέννησης και συλλογικής δυναμικής, αφού ανήκει σε όλους: στους ανθρώπους που δεν λύγισαν, στα παιδιά που θα μορφωθούν μέσα στα σύγχρονα, φωτεινά σχολεία, στις επόμενες γενιές που θα μάθουν τι σημαίνει να προσφέρεις, να δημιουργείς, να αγαπάς τον τόπο σου, να παραμένεις σ’αυτόν και να τον τιμάς.

Εύχομαι όλα αυτά τα έργα να αποτελέσουν σύμβολα συνένωσης και προόδου και να προστατευτούν όπως τους αξίζει. Να θυμίζουν σε όλες και όλους μας ότι, όταν συνεργαζόμαστε, όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, τίποτα δεν είναι αδύνατον. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μετατρέπουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία.

Σας ευχαριστώ.

Κυρίες και Κύριοι,

Σε αυτό το σημείο, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, θα ήθελα να υποδεχτούμε τον άνθρωπο που μάς κάλεσε και μας ενέπνευσε να κάνουμε πράξη το σχέδιο δράσης μας για τη Θεσσαλία.

Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστούμε από καρδιάς και σε προσκαλώ στο βήμα.»

Η Μελίνα Τραυλού Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με αριστούχους μαθητές και μαθήτριες από το Γυμνάσιο Φαρκαδόνας Τρικάλων

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τον χαιρετισμό του σημείωσε:

«Αγαπητή κα Πρόεδρε, αγαπητή Μελίνα, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Σεβασμιώτατοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κύριοι Αρχηγοί, αγαπητή Μαρίζα, αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Βασίλη στο πρόσωπό σας καλωσορίζω σήμερα όλες και όλους τους μαθητές οι οποίοι είναι μαζί μας από τα σχολεία της Θεσσαλίας, αλλά και τους καθηγητές σας, τους γονείς σας, τους δασκάλους σας, όλους αυτούς οι οποίοι συμμερίστηκαν μαζί μας, τις πρώτες ημέρες μετά από αυτή την πρωτοφανή καταστροφή, τα συναισθήματα τα οποία με τόσο ωραία λόγια μας περιέγραψαν οι τρεις μαθητές οι οποίοι μας μίλησαν πριν.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά, το θυμούνται και ορισμένοι εκ των Αρχηγών που ήταν μαζί μας, το τι αισθανθήκαμε την πρώτη φορά που πετάξαμε πάνω από την πλημμυρισμένη Θεσσαλία, ερχόμενοι τότε αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή - απότοκο της κλιματικής κρίσης, την οποία κλήθηκε ποτέ η χώρα μας να διαχειριστεί.

Είναι αδύνατον να σας περιγράψω την ένταση των συναισθημάτων όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, όχι μόνο για τα δεδομένα της Ελλάδος αλλά και για τα δεδομένα της Ευρώπης.

Και θέλω, σε αυτή τη χρονική συγκυρία, να κάνω μία ξεχωριστή αναφορά σε όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους διασώστες μας. Το γεγονός ότι δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα από αυτή την πρωτοφανή καταστροφή οφείλεται πρώτα και πάνω απ’ όλα σε εσάς. Και θα ήθελα να τους υποδεχθούμε με ένα θερμό χειροκρότημα.

Αμέσως, αφότου αποκτήσαμε μία πρώτη αίσθηση του μεγέθους της καταστροφής που έπρεπε να διαχειριστούμε, ήταν προφανές σε εμένα ότι θα έπρεπε να αθροίσουμε δυνάμεις, εθνικούς πόρους, ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των μεγάλων δωρητών μας, για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή.

Θυμάμαι, όταν πρωτοτηλεφώνησα στη Μελίνα, ζητώντας της τότε τη στήριξή της και τη στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, η απάντηση ήταν αμέσως θετική. Μαζεύτηκαν πολύ γρήγορα 50 εκατομμύρια. Το αποτέλεσμα αυτής της δωρεάς παρουσιάστηκε με τον πιο ανάγλυφο τρόπο στο βίντεο το οποίο είδαμε.

Θα έλεγα ότι αυτή η συμμετοχή μάς έδωσε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κινηθούμε και με ρυθμούς οι οποίοι ήταν πρωτόγνωροι για τα δεδομένα του ελληνικού Δημοσίου. Οι δωρεές αυτές συντονίστηκαν τότε από το Υπουργείο Υποδομών, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των «Κτιριακών Υποδομών». Μας επέτρεψαν, με μεγάλη ευελιξία και με ταχύτητες ιδιωτικού τομέα, αλλά με προδιαγραφές οι οποίες τέθηκαν πάντα από το ελληνικό Δημόσιο, να μπορέσουμε να φτιάξουμε ξανά τα σχολεία και να τα ξαναφτιάξουμε πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν.

Και δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση, μεγαλύτερη χαρά για όλους εμάς, από το να βλέπουμε τα χαμογελαστά πρόσωπα παιδιών, δασκάλων, καθηγητών, που αισθάνονται αφενός ότι η πολιτεία δεν τους ξέχασε, ότι στάθηκε κοντά τους σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, να ακούμε από τα λόγια των νέων παιδιών για τη σημασία της έννοιας της αλληλεγγύης, για το πώς οι κοινωνίες, τοπικές αλλά και σε εθνικό επίπεδο, οφείλουν να συνενώνονται και να αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, και για το πώς τελικά, ναι, μπορούμε, όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, να ξεπερνούμε οποιαδήποτε δυσκολία ως χώρα.

Δεν έχουν κλείσει ακόμα οι πληγές της Θεσσαλίας και δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αυτό αν λάβει κανείς υπόψη το μέγεθος της καταστροφής. Έχουν γίνει, όμως, πολλά και ως προς τη στήριξη των εισοδημάτων των πληγέντων και ως προς τα σημαντικά έργα αποκατάστασης των βασικών υποδομών τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί: σιδηροδρομικά, οδικά έργα τα οποία έχουν ήδη αρχίσει και κατασκευάζονται.

Αλλά για να σας δώσω μία τάξη μεγέθους, ο «Daniel» θα στοιχίσει στην ελληνική πολιτεία τελικά παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να έχουμε μία αίσθηση του μεγέθους της ζημιάς και του κόστους αποκατάστασης των υποδομών, αλλά και στήριξης του εισοδήματος και της επαγγελματικής διαδρομής των ανθρώπων οι οποίοι επλήγησαν. Αυτή, όμως, είναι υποχρέωση της πολιτείας: να στέκεται κοντά στους συμπολίτες μας όταν μας έχουν περισσότερο ανάγκη.

Και θέλω να σας πω επίσης ότι αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να μπορούμε να παρέχουμε τόσο μεγάλη στήριξη στη Θεσσαλία -ή θα το κάναμε κάνοντας μεγάλες εκπτώσεις σε άλλες πτυχές της πολιτικής μας.

Το έργο μας, λοιπόν, ως προς τη Θεσσαλία ακόμα, προφανώς, δεν έχει τελειώσει, αλλά σήμερα νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε όλοι πιο αισιόδοξοι, πιο χαμογελαστοί. Να δούμε πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε όταν το κράτος, η κοινωνία των πολιτών, οι μεγάλοι μας ευεργέτες μπορούν πραγματικά να συνεργάζονται για το κοινό καλό.

Θέλω να κάνω μία ξεχωριστή μνεία στον ρόλο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του ελληνικού εφοπλισμού διαχρονικά και να ζητήσω, βέβαια, αγαπητή μου Μελίνα, και τη διαρκή και συνεχιζόμενη στήριξή σας, διότι υπάρχουν πάντα ανάγκες. Οι ανάγκες είναι πάντα περισσότερες από τις δυνατότητές μας.

Αλλά νομίζω ότι σε κάθε κρίσιμη ιστορική καμπή πρέπει να αντλούμε δύναμη και από τους ευεργέτες του παρελθόντος, οι οποίοι κατέθεσαν τον δικό τους πλούτο στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος. Και νομίζω ότι αυτή είναι πια μία υποχρέωση η οποία πρέπει να διέπει συνολικά την ελληνική κοινωνία, ξεκινώντας από αυτούς οι οποίοι με τόσο μεγάλη επιτυχία μπορούν και πλέουν στα πέρατα του κόσμου και με αυτόν τον τρόπο δίνουν τη δυνατότητα στην ελληνική ναυτιλία να σημειώνει πολύ σημαντικές και πολύ μεγάλες επιτυχίες.

Θέλω κλείνοντας να κάνω επίσης μία ξεχωριστή μνεία, μιας και είμαστε εδώ και μιλούμε για νέα σχολεία, στη σημασία την οποία αποδίδω στις σύγχρονες κτηριακές υποδομές των σχολείων μας: των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων, την λυκείων μας, των ειδικών σχολείων, των επαγγελματικών λυκείων.

Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το συνολικό ύψος των δωρεών θα φτάσει τα 400 εκατ. ευρώ, μας έδωσε ήδη τη δυνατότητα να ανακατασκευάσουμε σε πρώτο χρόνο 431 σχολεία -αυτά έγιναν μέσα στο καλοκαίρι το οποίο μας πέρασε- και η συνολική δυνατότητά μας θα είναι να φτάσουμε ακόμα 2.000 σχολεία.

Κυρία Υπουργέ, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για μία χώρα η οποία έχει ένα σχετικά παλιό κτηριακό δυναμικό ως προς τα σχολεία.

Χαρά, όμως, παίρνω -και θέλω να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα- από τα χαμογελαστά πρόσωπα των νέων παιδιών που θα μπουν σε ένα σχολείο το οποίο θα είναι βαμμένο, θα έχει προσβάσιμες τουαλέτες, θα έχει ωραίους χώρους άθλησης για να μπορείτε να βγείτε, να παίζετε στα διαλείμματα, θα μπορεί να έχει διαδραστικούς πίνακες, θα μπορεί να έχει γρήγορο internet.

Αυτή είναι η ελάχιστη υποχρέωση την οποία έχουμε απέναντι στη νέα μας γενιά, αλλά και απέναντι στους δασκάλους και τους καθηγητές, οι οποίοι και αυτοί παίρνουν τη δική τους ξεχωριστή δύναμη όταν βλέπουν ότι το κράτος ασχολείται με τις υποδομές της δημόσιας εκπαίδευσης.

Να κλείσω, λοιπόν, λέγοντας και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και να πω καλή συνέχεια.

Καλή συνέχεια με την έννοια του ότι, όπως είπαμε, δεν σταματάμε εδώ και προσβλέπουμε στη διαρκή σας στήριξη σε άλλα σημαντικά έργα, ώστε το αποτύπωμα της Ένωσης να μην περιοριστεί μόνο στην πολύπαθη Θεσσαλία.

Στιγμιότυπο από την εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), προς τιμήν των δωρητών του σχεδίου δράσης «Άγιος Νικόλαος» για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας, τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, στο Ωδείο Αθηνών.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, πιστή στη δέσμευσή της «Ναυτιλία και Κοινωνία Πάντα Μαζί», ανταποκρίθηκε άμεσα και αποτελεσματικά στο κάλεσμα της πατρίδας για την αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας. Μέσα σε 10 ημέρες, δημιουργήθηκε ειδικό ταμείο και συγκεντρώθηκαν από τον ελληνικό εφοπλισμό περισσότερα από 50.000.000 ευρώ. Σε συνεργασία με τον Πρωθυπουργό, την Κυβέρνηση και με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και τοπικών αρχών, διαμορφώθηκε ένα ολοκληρωμένο, πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης της Ένωσης, που αφορά σε έργα μεγάλης κλίμακας και εστιάζει στους πυλώνες της Παιδείας, του Πολιτισμού και της Υγείας. Καθώς και σε στοχευμένες παράλληλες δράσεις στήριξης των τοπικών κοινωνιών των πληγεισών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε και λειτουργεί από την Ένωση ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης Προόδου και Υλοποίησης των έργων του σχεδίου. Το σχέδιο δράσης, τιμής ένεκεν, στον προστάτη Άγιο των ναυτικών, στο σύμβολο πίστης της Ναυτιλίας των Ελλήνων, ονομάστηκε «Άγιος Νικόλαος». Η ανακοίνωση της ονοματοδοσίας του πραγματοποιήθηκε συμβολικά στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φαλάνης, στη Λάρισα, η αποκατάσταση του οποίου αποτελεί μέρος του σχεδίου.

Το ανθρωπιστικό αποτύπωμα της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, μέσω και της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, είναι ισχυρό και συνεπές, έχοντας προσφέρει πάνω από 130.000.000 ευρώ στους τομείς υγείας, παιδείας, κοινωνικής πρόνοιας, επισιτιστικής βοήθειας, έργων δημοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και στην αντιμετώπιση κρίσεων, τα τελευταία χρόνια. Το συλλογικό έργο κοινωνικής προσφοράς της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας επικεντρώνεται σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, έργα φιλανθρωπικού και ανθρωπιστικού χαρακτήρα και δωρεές ευρύτερου ενδιαφέροντος.

