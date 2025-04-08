Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση ενόπλων εναντίον κλινικής απεξάρτησης και αποκατάστασης τοξικομανών χθες Δευτέρα στη Σιναλόα, στο βορειοδυτικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση διαπράχθηκε τα ξημερώματα, στην Κουλιακάν, την πρωτεύουσα της πολιτείας, όπου άγριες συγκρούσεις από τον Σεπτέμβριο ανάμεσα σε δυο φράξιες του καρτέλ Σιναλόα έχουν αφήσει πίσω εκατοντάδες νεκρούς κι εξαφανισμένους.

Αρχικά, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν ομάδα ενόπλων κατέστρεψε τις πόρτες της κλινικής κι άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων στο εσωτερικό, σύμφωνα με επίσημη έκθεση. Μερικές ώρες αργότερα, ένας από τους τραυματίες υπέκυψε.

Πρόκειται κατά σειρά για την έβδομη επίθεση εναντίον κέντρων απεξάρτησης στη Σιναλόα από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισαν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυο αντίπαλες φράξιες του διαβόητου καρτέλ.

Ως τον Ιανουάριο, η σύγκρουση αυτή εκτιμάται πως προκάλεσε τουλάχιστον 750 θανάτους και 900 εξαφανίσεις. Η έντασή της ωστόσο αποκλιμακώθηκε μετά την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων των σωμάτων ασφαλείας στην πολιτεία.

Το καρτέλ Σιναλόα ιδρύθηκε από τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στις ΗΠΑ, και τον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, που συνελήφθη στο Τέξας τον Ιούλιο.

Ο Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν

Οπαδοί του Μάγιο κατηγορούν τους γιους του Τσάπο, ή «Τσαπίτος», ότι οργάνωσαν την παράδοσή του στις αμερικανικές αρχές.

Ο Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα

