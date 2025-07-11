Η Ιρανή ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί, καταγγέλλει ότι έχει δεχτεί «άμεσες και έμμεσες απειλές για τη φυσική της εξόντωση» από τις ιρανικές αρχές.

AN URGENT MESSAGE FROM THE NORWEGIAN NOBEL COMMITTEE REGARDING NARGES MOHAMMADI



The Norwegian Nobel Committee is alarmed by reports of serious threats against Narges Mohammadi, who was awarded the Nobel Peace Prize in 2023.



Ms. Mohammadi was awarded the prize for her fight… pic.twitter.com/jI1qhX1QR0 July 11, 2025

Η Μοχαμαντί τιμήθηκε με το βραβείο το 2023 για «τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» - δηλαδή για τη μάχη της κατά της θανατικής ποινής και κατά του υποχρεωτικού χαρακτήρα της μαντίλας.

Όπως δήλωσε σήμερα η Επιτροπή Νόμπελ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της, αυτές οι απειλές «καταδεικνύουν σαφώς ότι η ασφάλειά της διατρέχει κίνδυνο, εκτός εάν δεσμευτεί να τερματίσει κάθε δημόσια εμπλοκή στο Ιράν», καθώς και «όλες τις εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης».

Πηγή: skai.gr

