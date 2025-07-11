Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νόμπελ Ειρήνης: Η Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί δέχεται απειλές «φυσικής εξόντωσης» από την Τεχεράνη

Η ασφάλειά της διατρέχει κίνδυνο, εκτός εάν δεσμευτεί να τερματίσει κάθε δημόσια εμπλοκή στο Ιράν, καθώς και «όλες τις εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης»

Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ιρανή ακτιβίστρια και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί, καταγγέλλει ότι έχει δεχτεί «άμεσες και έμμεσες απειλές για τη φυσική της εξόντωση» από τις ιρανικές αρχές.

Η Μοχαμαντί τιμήθηκε με το βραβείο το 2023 για «τον αγώνα της κατά της καταπίεσης των γυναικών στο Ιράν και για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» -  δηλαδή για τη μάχη της κατά της θανατικής ποινής και κατά του υποχρεωτικού χαρακτήρα της μαντίλας. 

Όπως δήλωσε σήμερα η Επιτροπή Νόμπελ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της, αυτές οι απειλές «καταδεικνύουν σαφώς ότι η ασφάλειά της διατρέχει κίνδυνο, εκτός εάν δεσμευτεί να τερματίσει κάθε δημόσια εμπλοκή στο Ιράν», καθώς και «όλες τις εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark