Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν οι ηγέτες της χώρας δεν συμφωνήσουν να ανοίξουν ξανά το Στενό του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Τρίτης, αυξάνοντας την πίεση στην Τεχεράνη.

«Αν δεν το κάνουν, αν θέλουν να το κρατήσουν κλειστό, θα χάσουν κάθε εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας και κάθε άλλο εργοστάσιο που έχουν σε ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε ο Τραμπ σε οκτάλεπτη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Wall Street Journal την Κυριακή.

Όταν ρωτήθηκε για το πότε αναμένει να τελειώσει ο πόλεμος, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: «Θα σας ενημερώσω πολύ σύντομα».

«Ωστόσο, βρισκόμαστε σε μια πολύ ισχυρή θέση και αυτή η χώρα θα χρειαστεί 20 χρόνια για να ανοικοδομηθεί, αν είναι τυχεροί, αν έχουν μια χώρα», είπε προσθέτοντας: «Και αν δεν κάνουν κάτι μέχρι το βράδυ της Τρίτης, δεν θα έχουν κανέναν σταθμό παραγωγής ενέργειας και δεν θα έχουν καμία γέφυρα όρθια».

Ερωτηθείς αν ανησυχεί για τα δεινά που θα μπορούσε να υποστεί ο λαός του Ιράν (μια χώρα 93 εκατομμυρίων κατοίκων) εάν πληγούν πολιτικές υποδομές, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, θέλουν να το κάνουμε», υποστηρίζοντας ότι ο ιρανικός λαός «ζει στην κόλαση».

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή το πρωί, ο Τραμπ απείλησε να καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν την Τρίτη, εάν δεν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ. Ωστόσο, η ανάρτηση παρείχε λίγες λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο εκτεταμένες μπορεί να είναι οι επιθέσεις.

