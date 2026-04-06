Το Ιράν απέρριψε την πρόταση για εκεχειρία. Η απάντηση των Ιρανών δόθηκε μέσω του Πακιστάν.

Το Ιράν, στην αντίδρασή του, δηλώνει ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες, θέτοντας ως βάση για συζήτηση, τον οριστικό τερματισμό του πολέμου, με κατάπαυση πυρός από όλες τις πλευρές.

Το Ιράν θέτει 10 όρους για να καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Στους 10 όρους περιλαμβάνεται ο οριστικός τερματισμός του πολέμου, πρωτόκολλο για ασφαλές πέρασμα απο το Στενό του Ορμούζ, απόσυρση των κυρώσεων εναντίον του και ανοικοδόμηση όσων δομών έχουν καταστραφεί απο τους βομβαρδισμούς.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε νωρίτερα ότι οι μεσολαβούσες χώρες πρότειναν εκεχειρία 45 ημερών στον πόλεμο στο Ιράν, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει αυτή την ιδέα.

«Αυτή είναι μια ιδέα μεταξύ πολλών και ο πρόεδρος δεν την έχει εγκρίνει. Η επιχείρηση "Epic Fury" συνεχίζεται και ο πρόεδρος θα μιλήσει για αυτό στις 13:00» (20:00 ώρα Ελλάδας) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Χθες, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική και στην ισραηλινή κυβέρνηση καθώς και σε χώρες της περιοχής, ενήμερες για τις επαφές, τόνισε πως διπλωμάτες των ΗΠΑ, του Ιράν και χωρών της περιοχής συζητούν πιθανή κατάπαυση του πυρός για 45 ημέρες, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στο οριστικό τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, το οποίο θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ από σήμερα και να ξανανοίξει το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Reuters πηγή ενήμερη για τις προτάσεις.

Σύμφωνα με το Axios, Πακιστανοί, Αιγύπτιοι και Τούρκοι μεσολαβητές υπέβαλαν την πρόταση για 45ήμερη εκεχειρία, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει τελεσίγραφο την Τρίτη το βράδυ πριν βομβαρδίσει τις υποδομές στο Ιράν.

