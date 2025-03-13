Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων, Ροντρίγο Ντουτέρτε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» της κυβέρνησής του, όπως δηλώνει ο ίδιος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Facebook, ενώ αναμένει μακρά νομική μάχη ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στη Χάγη.

«Ό,τι και να συνέβη στο παρελθόν, εγώ θα μπω μπροστά για τις δυνάμεις μας επιβολής του νόμου και τον στρατό. Το έχω ήδη πει αυτό, ότι θα σας προστατεύσω και εγώ θα έχω την ευθύνη για όλα», σημείωσε ο Ντουτέρτε. Πρόκειται για τα πρώτα σχόλιά του μετά τη μεταφορά του με αεροπλάνο στη Χάγη.

Ο Ντουτέρτε τέθηκε υπό κράτηση από το ΔΠΔ χθες, Τετάρτη, μετά τη σύλληψή του στη Μανίλα με κατηγορίες για φόνους που συνδέονται με τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» που διεξήγαγε και κατά τον οποίο χιλιάδες φερόμενοι ως λαθρέμποροι και χρήστες σκοτώθηκαν.

Στο βίντεο, το οποίο είχε 10 εκατομμύρια θεάσεις, φαινόταν μόνον ο Ντουτέρτε, που φορούσε ένα λευκό πουκάμισο, να μιλά. Αυτό δείχνει να γυρίστηκε μέσα στο αεροπλάνο, καθώς στο βάθος ακούγεται αμυδρά το βουητό κινητήρα.

Το ΔΠΔ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο Ντουτέρτε «παραδόθηκε και κρατείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Συνελήφθη από τις αρχές της Δημοκρατίας των Φιλιππίνων (…) με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας ως εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας».

Ο πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων θα οδηγηθεί ενώπιον δικαστή του ΔΠΔ στη Χάγη τις ερχόμενες ημέρες για μια πρώτη ακρόασή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Έχει μεταφερθεί σε μονάδα κράτησης στην ολλανδική ακτή.

«Θα είναι μια μακρά νομική διαδικασία, αλλά σας δηλώνω ότι θα συνεχίσω να υπηρετώ τη χώρα μου. Και ας γίνει έτσι, αν αυτό είναι το πεπρωμένο μου», σημείωσε ο Ντουτέρτε, καθησυχάζοντας τους υποστηρικτές του ότι είναι καλά.

«Είμαι καλά, μην ανησυχείτε», είπε ο 79χρονος πρώην πρόεδρος των Φιλιππίνων στο βίντεο αυτό διάρκειας μεγαλύτερης των δύο λεπτών.

Ο Ντουτέρτε, ο οποίος ήταν πρόεδρος των Φιλιππίνων από το 2016 ως το 2022, αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για την επίβλεψη αποσπασμάτων θανάτου στην καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών. Μπορεί να είναι ο πρώτος πρώην αρχηγός ασιατικού κράτους που θα δικαστεί από το ΔΠΔ.

Στο ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει εναντίον του το διεθνές δικαστήριο αναφέρεται ότι ο Ντουτέρτε δημιούργησε, χρηματοδότησε και εξόπλισε τα αποσπάσματα θανάτου που διέπραξαν φόνους φερόμενων ως λαθρεμπόρων ναρκωτικών και χρηστών.

Στα έξι χρόνια της προεδρίας του, 6.200 ύποπτοι σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, σύμφωνα με καταμέτρηση της αστυνομίας.

Η κόρη του, η Σάρα Ντουτέρτε, που είναι αντιπρόεδρος των Φιλιππίνων, έφτασε στη Χάγη χθες το βράδυ, σύμφωνα με το γραφείο της.

Δικηγόροι και ακαδημαϊκοί δηλώνουν ότι η σύλληψη και η μεταφορά του αποτελούν σημαντική στιγμή για το ΔΠΔ, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο κυρώσεων των ΗΠΑ και δεν διαθέτει δική του αστυνομία για τη σύλληψη υπόπτων.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι ενήμερες για τη σύλληψη του Ντουτέρτε από τις αρχές των Φιλιππίνων.

